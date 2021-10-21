Миру грозит масштабная эпидемия почечной недостаточности, уверены европейские врачи. Вспышка произойдет из-за глобального потепления. Экспертов цитирует газета
Специалисты рассказали, что хроническая почечная недостаточность связана с тепловым стрессом, которому будет сильно подвержен организм. Температурные рекорды начали фиксировать уже минувшим летом, но это далеко не предел. С годами в разных странах будет становится только жарче, что не может не сказаться на здоровье населения.
Чем выше столбики термометров, тем больше рисков заработать заболевания почек. Под ударом — миллионы человек, особенно те, кто занимаются активным физическим трудом на открытом воздухе.
«Тепловое истощение угрожает средствам к существованию миллионов людей и сводит на нет все усилия по сокращению бедности», — приводит газета слова бывшего члена межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Торда Кьеллстрома.
Эксперты считают, что власти в ближайшем будущем будут обязаны решить эту проблему, иначе гибели людей не избежать. Как стало известно журналистам, первые вспышки эпидемии почечной недостаточности начали фиксировать уже сейчас. Так, страдают рабочие в жарких сельских регионах стран Центральной Америки. Кроме того, врачи наблюдают рост случаев заболевания и в других частях Центральной Америки, а также в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии.
В последние годы резкие погодные изменения фиксируют по всему миру, этот факт подтверждают и ученые. Цифры удручающие: 9,43 процента смертей в разных странах ежегодно происходят из-за жары или холода. Смертность от холода за последнее десятилетие уменьшилась, однако эксперты отмечают рост смертей от зноя. И с каждым годом их становится все больше. Это выяснили в ходе масштабного эксперимента о влиянии климата на здоровье, который охватил весь мир.
Любые погодные изменения могут сказаться на нашем состоянии. Метеозависимые люди всегда следят за прогнозами погоды, чтобы понимать, каких сюрпризов ожидать от грядущего дня. Терапевт Анастасия Лукина рассказала «Доктору Питеру», как резкая смена погоды влияет на самочувствие.
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