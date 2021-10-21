Миру грозит масштабная эпидемия почечной недостаточности, уверены европейские врачи. Вспышка произойдет из-за глобального потепления. Экспертов цитирует газета Guardian .

Специалисты рассказали, что хроническая почечная недостаточность связана с тепловым стрессом, которому будет сильно подвержен организм. Температурные рекорды начали фиксировать уже минувшим летом, но это далеко не предел. С годами в разных странах будет становится только жарче, что не может не сказаться на здоровье населения.

Чем выше столбики термометров, тем больше рисков заработать заболевания почек. Под ударом — миллионы человек, особенно те, кто занимаются активным физическим трудом на открытом воздухе.

«Тепловое истощение угрожает средствам к существованию миллионов людей и сводит на нет все усилия по сокращению бедности», — приводит газета слова бывшего члена межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Торда Кьеллстрома.