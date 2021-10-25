Среди популярных вопросов, который задают как врачам, так и всезнающему Интернету в ковидные времена — какие кроворазжижающие продукты и фрукты стоит включать в рацион?
«Доктор Питер» выяснил, что такие и правда есть. Но настолько ли они эффективны, и стоит ли вообще «разжижать» кровь при ковиде?
Условно кроворазжижающие продукты:
помидоры,
сельдерей,
чеснок,
репчатый лук,
имбирь,
специи,
малина,
морская капуста,
зеленый и ромашковый чай и т.д.
- В помидоре содержится ацетилсалициловая кислота, — объясняет врач-невролог, педиатр Ен Джун Чой, доктор медицинских наук, профессор ММУ. — Малина также содержит витамин С, который благоприятно влияет на нашу кровь. Ягоды черники — витамины А, С и кумарины (мощные антиоксиданты), которые тоже борются против образования тромбов. Имбирный корень — мощное противовоспалительное средство, в составе которого природная кислота — салицилат (по действию ее можно сравнить с аспирином). Ромашковый чай помогает снизить число тромбоцитов — тромбоцитоз повышает вероятность тромбоза (закупорки) сосудов. Также для разжижения крови необходимо соблюдать питьевой режим.
Борис Шеляпин
Медицина
Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
- Термин «кроворазжижение» — это не совсем корректное понимание ситуации, но в быту он широко распространен, — пояснил «Доктору Питеру» врач общей практики Борис Шеляпин. — Кровь это не кисель, чтобы ее разжижать, есть очень много факторов свертывания и мы влияем на разные из них, когда преследуем свои цели.
Что касается продуктов питания для кроворазжижения — это сплошная мифология из разряда, что съесть, чтобы не поправиться.
- Это история бесполезная и безобидная — когда человек ест морскую капусту, чтобы не было тромбов, — обращает внимание врач. — Но другое дело, что мы пытаемся ввести эти продукты в рацион с какой-то целью. И вот она — порочная. Раньше или позже это закончится тем, что человеку покажется, что корень сельдерея «слабоват» и захочет съесть что-то «посерьезнее» — чтобы был эффект надежнее. Этого делать не надо. Дело в том, что, как правило, в ход идут биодобавки с непредсказуемыми последствиями.
БАДы — они такие. Один из последних случаев в моей практике — сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал отек Квинке у девушки, после этого она решила их больше никогда не принимать. И это не редкость. У меня в практике были случаи, когда люди попадали в больницу с почечной и печеночной недостаточностью после приема БАДов. Это мировая проблема.
COVID-19, тромбы и кроворазжижающие
Врачи признают — из-за ковида сейчас наблюдается всплеск употребления антикоагулянтнов. Считается, что COVID-19 вызывает нарушение свертываемости крови и якобы надо принимать специальные препараты, чтобы не было тромбов, поэтому люди начинают бесконтрольно использовать эти лекарства.
- Более того — даже из поликлиник приносят такие препараты всем подряд бесплатно. Это тоже проблема, — обращает внимание Борис Шеляпин. — Коронавирус, конечно, повышает риски тромбозов, но при тяжелом течении. При легкой форме ковида нет рисков тромбозов и НЕ нужно принимать антикоагулянты. А бывает и такое, что люди принимают и аспирин, и антикоагулянты, и риски кровотечений повышаются в геометрической прогрессии. У меня такие случаи были. Люди попадают в больницу к хирургам на операционный стол, потому что у них открывается желудочно-кишечное кровотечение.
Дезагреганты — это аспирин и аналогичные препараты. Их используют для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов — у достаточно узкой группы пациентов. Мировые ассоциации кардиологов с каждым годом этот перечень пациентов, которым реально нужно принимать аспирин для профилактики инфарктов и инсультов, постоянно сужают — из-за того, что часто наблюдается побочный эффект в виде кровотечений.
- Есть пациенты, и их не так уж и мало, которым достаточно одной таблетки аспирина, чтобы выдать язву желудка или желудочно-кишечное кровотечение и уехать в больницу уже по другому поводу. Это наша реальность, я в своей практике с этим сталкивался, — говорит Борис Шеляпин.
Поэтому самостоятельный прием дезагрегантов, антикоагулянтов — всех средств, влияющих на свертываемость крови, недопустим.
- Это возможно только по назначению врача, в ситуации, когда польза от вмешательства в систему свертываемости крови будет больше, чем риск кровотечения, — поясняет врач. — Мы всегда балансируем между профилактикой тромбозов и риском кровотечений. Бывает прямо грустная история, когда человеку показан этот препарат для профилактики тромбозов или лечения, а у него кровотечение и мы не можем продолжать его использовать. Приходится выходить из ситуации по-разному.
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