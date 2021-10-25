- Это история бесполезная и безобидная — когда человек ест морскую капусту, чтобы не было тромбов, — обращает внимание врач. — Но другое дело, что мы пытаемся ввести эти продукты в рацион с какой-то целью. И вот она — порочная. Раньше или позже это закончится тем, что человеку покажется, что корень сельдерея «слабоват» и захочет съесть что-то «посерьезнее» — чтобы был эффект надежнее. Этого делать не надо. Дело в том, что, как правило, в ход идут биодобавки с непредсказуемыми последствиями.

БАДы — они такие. Один из последних случаев в моей практике — сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал отек Квинке у девушки, после этого она решила их больше никогда не принимать. И это не редкость. У меня в практике были случаи, когда люди попадали в больницу с почечной и печеночной недостаточностью после приема БАДов. Это мировая проблема.