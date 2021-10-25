продукты разжижающие
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Среди популярных вопросов, который задают как врачам, так и всезнающему Интернету в ковидные времена — какие кроворазжижающие продукты и фрукты стоит включать в рацион?

«Доктор Питер» выяснил, что такие и правда есть. Но настолько ли они эффективны, и стоит ли вообще «разжижать» кровь при ковиде?

Условно кроворазжижающие продукты:

  • помидоры,

  • сельдерей,

  • чеснок,

  • репчатый лук,

  • имбирь,

  • специи,

  • малина,

  • морская капуста,

  • зеленый и ромашковый чай и т.д.

- В помидоре содержится ацетилсалициловая кислота, — объясняет врач-невролог, педиатр Ен Джун Чой, доктор медицинских наук, профессор ММУ. — Малина также содержит витамин С, который благоприятно влияет на нашу кровь. Ягоды черники — витамины А, С и кумарины (мощные антиоксиданты), которые тоже борются против образования тромбов. Имбирный корень — мощное противовоспалительное средство, в составе которого природная кислота — салицилат (по действию ее можно сравнить с аспирином). Ромашковый чай помогает снизить число тромбоцитов — тромбоцитоз повышает вероятность тромбоза (закупорки) сосудов. Также для разжижения крови необходимо соблюдать питьевой режим.

Борис Шеляпин

Борис Шеляпин

Медицина

Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.

- Термин «кроворазжижение» — это не совсем корректное понимание ситуации, но в быту он широко распространен, — пояснил «Доктору Питеру» врач общей практики Борис Шеляпин. — Кровь это не кисель, чтобы ее разжижать, есть очень много факторов свертывания и мы влияем на разные из них, когда преследуем свои цели.

Что касается продуктов питания для кроворазжижения — это сплошная мифология из разряда, что съесть, чтобы не поправиться.

- Это история бесполезная и безобидная — когда человек ест морскую капусту, чтобы не было тромбов, — обращает внимание врач. — Но другое дело, что мы пытаемся ввести эти продукты в рацион с какой-то целью. И вот она — порочная. Раньше или позже это закончится тем, что человеку покажется, что корень сельдерея «слабоват» и захочет съесть что-то «посерьезнее» — чтобы был эффект надежнее. Этого делать не надо. Дело в том, что, как правило, в ход идут биодобавки с непредсказуемыми последствиями.

БАДы — они такие. Один из последних случаев в моей практике — сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал отек Квинке у девушки, после этого она решила их больше никогда не принимать. И это не редкость. У меня в практике были случаи, когда люди попадали в больницу с почечной и печеночной недостаточностью после приема БАДов. Это мировая проблема.

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COVID-19, тромбы и кроворазжижающие

Врачи признают — из-за ковида сейчас наблюдается всплеск употребления антикоагулянтнов. Считается, что COVID-19 вызывает нарушение свертываемости крови и якобы надо принимать специальные препараты, чтобы не было тромбов, поэтому люди начинают бесконтрольно использовать эти лекарства.

- Более того — даже из поликлиник приносят такие препараты всем подряд бесплатно. Это тоже проблема, — обращает внимание Борис Шеляпин. — Коронавирус, конечно, повышает риски тромбозов, но при тяжелом течении. При легкой форме ковида нет рисков тромбозов и НЕ нужно принимать антикоагулянты. А бывает и такое, что люди принимают и аспирин, и антикоагулянты, и риски кровотечений повышаются в геометрической прогрессии. У меня такие случаи были. Люди попадают в больницу к хирургам на операционный стол, потому что у них открывается желудочно-кишечное кровотечение.

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Дезагреганты — это аспирин и аналогичные препараты. Их используют для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов — у достаточно узкой группы пациентов. Мировые ассоциации кардиологов с каждым годом этот перечень пациентов, которым реально нужно принимать аспирин для профилактики инфарктов и инсультов, постоянно сужают — из-за того, что часто наблюдается побочный эффект в виде кровотечений.

- Есть пациенты, и их не так уж и мало, которым достаточно одной таблетки аспирина, чтобы выдать язву желудка или желудочно-кишечное кровотечение и уехать в больницу уже по другому поводу. Это наша реальность, я в своей практике с этим сталкивался, — говорит Борис Шеляпин.

Поэтому самостоятельный прием дезагрегантов, антикоагулянтов — всех средств, влияющих на свертываемость крови, недопустим.

- Это возможно только по назначению врача, в ситуации, когда польза от вмешательства в систему свертываемости крови будет больше, чем риск кровотечения, — поясняет врач. — Мы всегда балансируем между профилактикой тромбозов и риском кровотечений. Бывает прямо грустная история, когда человеку показан этот препарат для профилактики тромбозов или лечения, а у него кровотечение и мы не можем продолжать его использовать. Приходится выходить из ситуации по-разному.

Анна Майская