Как облегчить свое состояние, если лечить COVID-19 дома: 5 простых советов
Какие симптомы у COVID-19, отличаются ли они по дням заболевания, как лечить ковид, надо ли пить противовирусные, и есть ли способы облегчить состояние? «Доктор Питер» собрал ответы врачей и последние исследования.
19 октября 2021
Самые распространенные симптомы COVID-19 — это температура, головная боль, кашель, одышка, усталость, боль в горле, заложенность носа или насморк. К ним могут также присоединяться боли в мышцах, диарея, тошнота. Первое, что необходимо — оставаться дома, чтобы не заразить других, и сделать все возможное, чтобы помочь вашей иммунной системе бороться с вирусом.
Обязательно вызовите врача
Даже если вам кажется, что эти симптомы недостаточно серьезные, обязательно надо вызвать врача и сделать ПЦР-тест. Если он покажет, что вы заразились коронавирусом, тогда стоит подключать медикаментозное лечение.
Нужны ли противовирусные?
Симптомы ковида, которые позволяют лечиться дома, без госпитализации, часто не требуют применения медикаментозных препаратов. Но врачи рекомендуют нетяжелым пациентам принимать курсами противовирусные препараты.
- На первой линии доступности — ремдесивир и фавипиравир, препараты применяются курсами, — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Царенко. — Умеренная эффективность при среднетяжелых формах все-таки у них существует. Поэтому, когда участковый врач приносит пациенту «Коронавир», а какой-нибудь умник, уже появился термин «знакомый доктор», говорит: «Не пей эту фигню, у тебя сядет печень», это мягко говоря, некорректно. Никаких грубых изменений печени не существует.
Следите за симптомами
Если в первые дни заболевания у вас могут появиться головная боль и температура, то в последующие — присоединиться кашель и одышка. И это уже тревожные симптомы ковида.
Температура 38,5 больше двух дней или температура больше трех суток.
Повышение С-реактивного белка, особенно нарастающее (это универсальный маркер, свидетельствующий о воспалении).
Одышка, учащенное дыхание — поздний симптом, который говорит, что поражение легких составляет уже не менее 30%.
Если частота дыхания больше 20 раз в минуту — это уже признак дыхательной недостаточности, как и снижение насыщения крови кислородом ниже 95%.
Отличие коронавируса от других ОРВИ в том, что он запускает аутоиммунную реакцию, при которой организм, грубо говоря, поедает свои легкие. Наличие, отсутствие или степень выраженности этой реакции определяет тяжесть течения заболевания. Те, у кого ее нет, болеют легко, как обычным ОРВИ. Те, у кого развивается аутоиммунная реакция, вызываемая цитокинами, усугубляется поражение легких, болеют тяжело.
При COVID-19 стоит пить больше теплой воды. Это поможет при кашле. А самое главное — вода нужна, чтобы снизить риск обезвоживания.
Важно и правильное питание при COVID-19. Выбирайте продукты, которые легко перевариваются — куриный суп, овощные бульоны, авокадо, тосты из цельнозернового хлеба.
Исследование, опубликованное в июле 2021 года показало, что могут помочь быстрее поправиться после COVID-19 умеренная физическая активность, сон не менее семи часов в день, обязательно — не менее двух литров воды в день и добавление в рацион растительного белка.
Если вам тяжело дышать, может быть полезно лежать на животе или лицом вниз, а не на спине.
Есть смысл выполнять и дыхательные упражнения. Калифорнийский университет в Сан-Диего распространил короткое видео, в котором подробно рассказывается, как выполнять простую технику дыхания, чтобы помочь при стрессе, связанном с COVID-19.
Согласно последнему исследованию в The New England Journal of Medicine, время течения заболевания при заражении коронавирусом можно сократить на две недели при лечении моноклональными антителами. Именно таким способом вылечили Дональда Трама в октябре 2020 года, в самом конце его президентского срока.
- Статья в почетном издании утверждает: внутривенные моноклоналки снижают риск заразиться ковидом на 66,4%, а если кто заразился — то время течения заболевания сокращается на две недели, — прокомментировала данные исследования молекулярный биолог Анча Баранова.
Этот метод лечения COVID-19 до сих пор считается экспериментальным. Но в США он рекомендован FDA людям из группы риска, которые подвержены прогрессированию ковид в тяжелую форму.
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