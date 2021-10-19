Самые распространенные симптомы COVID-19 — это температура, головная боль, кашель, одышка, усталость, боль в горле, заложенность носа или насморк. К ним могут также присоединяться боли в мышцах, диарея, тошнота. Первое, что необходимо — оставаться дома, чтобы не заразить других, и сделать все возможное, чтобы помочь вашей иммунной системе бороться с вирусом.

Обязательно вызовите врача

Даже если вам кажется, что эти симптомы недостаточно серьезные, обязательно надо вызвать врача и сделать ПЦР-тест. Если он покажет, что вы заразились коронавирусом, тогда стоит подключать медикаментозное лечение.

Нужны ли противовирусные?

Симптомы ковида, которые позволяют лечиться дома, без госпитализации, часто не требуют применения медикаментозных препаратов. Но врачи рекомендуют нетяжелым пациентам принимать курсами противовирусные препараты.

- На первой линии доступности — ремдесивир и фавипиравир, препараты применяются курсами, — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Царенко. — Умеренная эффективность при среднетяжелых формах все-таки у них существует. Поэтому, когда участковый врач приносит пациенту «Коронавир», а какой-нибудь умник, уже появился термин «знакомый доктор», говорит: «Не пей эту фигню, у тебя сядет печень», это мягко говоря, некорректно. Никаких грубых изменений печени не существует.