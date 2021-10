Согласно последнему исследованию в The New England Journal of Medicine , время течения заболевания при заражении коронавирусом можно сократить на две недели при лечении моноклональными антителами. Именно таким способом вылечили Дональда Трама в октябре 2020 года, в самом конце его президентского срока.

- Статья в почетном издании утверждает: внутривенные моноклоналки снижают риск заразиться ковидом на 66,4%, а если кто заразился — то время течения заболевания сокращается на две недели, — прокомментировала данные исследования молекулярный биолог Анча Баранова.