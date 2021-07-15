Сегодня болезнь прогрессирует за 4-5 дней, рассказал профессор Царенко в своей
О том, как выглядит клиническая картина при новом штамме Дельта, профессор Сергей Царенко рассказал отдельно.
Сергей Царенко
Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52, доктор медицинских наук, профессор
«Вы точно заболеете»
- Я устал лечить ковид. Мне надоело быть крупным специалистом по ковиду, я вообще хороший специалист в реаниматологии. Поэтому давайте уже заканчивать с ковидом.
Для тех, кто мне не поверит и решит, что прививаться не надо, я считаю своим долгом рассказать, что тогда, когда вы заболеете, а вы точно заболеете, вам надо будет обратить внимание на симптомы, которые, возможно, будут угрожать вашей жизни. Вдруг мой рассказ вам жизнь спасет.
Болезнь выглядит, как любая вирусная инфекция. Боли в мышцах, усталость, ломота. Бывает, нарушается чувство вкуса и обоняния. Но это такой красивый симптом, привлекающий внимание. Однако возникает он не у всех, и не дает никаких оснований для постановки диагноза. Исчезли вкус и обоняние или нет — не имеет значения.
А вот значение имеет, причем существенное — повышение температуры. Чем выше у человека температура, тем больше вероятность поражения легких. Следующий очень важный симптом, который все чаще и чаще встречается, особенно часто бывает у детей, — это диарея. Очень частый симптом — депрессия, панические атаки. И самый страшный симптом — одышка и нехватка воздуха.
Одышка и нехватка воздуха связаны с нарастающим поражением легких. То есть, повышение температуры — это ранний симптом, который говорит о том, что легкие могут быть поражены. Сохранение температуры — это признак того, что легкие начинают поражаться. И появление одышки — это уже серьезный симптом, который требует экстренной госпитализации.
На самом деле, госпитализироваться должны все пациенты с температурой больше 38,5 на протяжении двух суток и более. Любое повышение температуры свыше 37 с небольшим — это повод задуматься и вызвать врача. Возможно, врач рассмотрит показания для компьютерной томографии, поскольку даже сейчас небольшая температура тела может быть проявлением тяжелой формы ковида.
Ковид стал гораздо опаснее. И вот эта характерная симптоматика, что температура высокая — и он тяжелый, а температура невысокая — значит, и ковид легкий — к сожалению, перестала быть такой линейной. Бывают больные с температурой 37 с небольшим, у которых происходит нарастающее поражение легких. Но в целом, чем выше температура, тем хуже.
Таких больных надо госпитализировать, лечение дорогостоящее, применяют так называемые антицитокиновые препараты, стоимость такого лечения доходит до полумиллиона рублей. И как вы догадываетесь, есть больницы, в которых этих препаратов нет в достаточном количестве.
«После госпитализации один из десяти умрет»
Факторы риска тяжелого течения — это любые сопутствующие заболевания. Гематологические, онкологические, сердечно-сосудистые, даже банальная гипертония Не говоря о перенесенных инсультах, инфарктах, состоянии после трансплантации, сахарном диабете, ожирении любой степени выраженности, возрасте больше 65 лет. Еще недавно мы считали, что болеют тяжело и умирают чаще старики и ослабленные люди. В общем, это так и есть до сих пор. Но! Ковид изменился, и последняя волна — третья — характеризуется тем, что болеют много худеньких, молодых людей, без тяжелых сопутствующих заболеваний. Сейчас у меня в реанимации лежит очень молодая, симпатичная, 37-летняя женщина подключенная к ИВЛ, сейчас решается вопрос о подключении ее к ЭКМО. Повторяю, человек молод, здоров и не страдал никакими заболеваниями.
Статистика совершенно простая. Каждый 100-й заболевший может умереть. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме, у 15% — проявления средней тяжести и 5% пациентов — тяжелых. И вот эти 20% (средних и тяжелых случаев) нуждаются в госпитализации, и, если их не госпитализируют, то они еще больше будут умирать. Но уже в больнице один из десяти умрет. Состояние ухудшится до такой степени, что никакие врачебные усилия ему не помогут. Мы научились лечить ковид. Но, научившись лечить ковид, мы далеки от ситуации, что можем вылечить любого больного, который попадет в больницу. Даже в больницу с опытными врачами, какой появляется 52-я больница. Мы не боги, и всех спасти не сможем.
Постковид: физическая, сексуальная и моральная импотенция
Самое печальное заключается в том, что ковид, перенесенный даже не в тяжелой форме, может иметь достаточно серьезные последствия. До недавнего времени мы думали, что все хорошо, человек переболел, перекрестился, отряхнулся и пошел дальше. А на самом деле это не всегда так, потому что после рубцовых изменений в легких они не всегда могут восстановиться обратно. Эти рубцовые изменения могут даже и прогрессировать, нарастать, в том числе, у человека, который уже выписался из больницы. Я вас не запугиваю, я констатирую печальные факты.
Ковид может провоцировать аутоиммунные заболевания. Самое известное из них — системная красная волчанка. Это когда иммунитет поражает собственные легкие, почки, мозг, сосуды. Этот процесс напоминает ковид, когда организм избыточно реагирует цитокинами. Мы видим сейчас бум системных заболеваний, раньше такого количество аутоиммунных заболеваний не было.
К сожалению, ковид все-таки не всех детей щадит. Есть дети, переболевшие в нетяжелой форме, но у них появляется так называемый мультисистемный воспалительный синдром, когда у них пухнут суставы, накапливается жидкость вокруг легких и в животе. И это повод для интенсивного лечения и еще пока не очень понятны прогнозы, чем все это закончится.
И самое распространенное последствие — это длительная астенизация. Люди, перенесшие ковид, очень долго находятся в состоянии физической, сексуальной и моральной импотенции. Им просто тяжело жить. Они ходят по психиатрам, они пытаются восстанавливаться. И они не притворяются, это не дурь. Это реально тяжелые серьезные последствия перенесенного ковида.
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