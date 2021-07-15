«Вы точно заболеете»

- Я устал лечить ковид. Мне надоело быть крупным специалистом по ковиду, я вообще хороший специалист в реаниматологии. Поэтому давайте уже заканчивать с ковидом.

Для тех, кто мне не поверит и решит, что прививаться не надо, я считаю своим долгом рассказать, что тогда, когда вы заболеете, а вы точно заболеете, вам надо будет обратить внимание на симптомы, которые, возможно, будут угрожать вашей жизни. Вдруг мой рассказ вам жизнь спасет.

Болезнь выглядит, как любая вирусная инфекция. Боли в мышцах, усталость, ломота. Бывает, нарушается чувство вкуса и обоняния. Но это такой красивый симптом, привлекающий внимание. Однако возникает он не у всех, и не дает никаких оснований для постановки диагноза. Исчезли вкус и обоняние или нет — не имеет значения.

А вот значение имеет, причем существенное — повышение температуры. Чем выше у человека температура, тем больше вероятность поражения легких. Следующий очень важный симптом, который все чаще и чаще встречается, особенно часто бывает у детей, — это диарея. Очень частый симптом — депрессия, панические атаки. И самый страшный симптом — одышка и нехватка воздуха.

Одышка и нехватка воздуха связаны с нарастающим поражением легких. То есть, повышение температуры — это ранний симптом, который говорит о том, что легкие могут быть поражены. Сохранение температуры — это признак того, что легкие начинают поражаться. И появление одышки — это уже серьезный симптом, который требует экстренной госпитализации.

На самом деле, госпитализироваться должны все пациенты с температурой больше 38,5 на протяжении двух суток и более. Любое повышение температуры свыше 37 с небольшим — это повод задуматься и вызвать врача. Возможно, врач рассмотрит показания для компьютерной томографии, поскольку даже сейчас небольшая температура тела может быть проявлением тяжелой формы ковида.