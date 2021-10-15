Фото №1 - «Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России
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Компания «Медиалогия» ежеквартально оценивает влиятельность и цитируемость медиаресурсов отрасли медицины и фармацевтики. По итогам III квартала, интернет-портал «Доктор Питер» стал лидером рейтинга с индексом цитируемости 222,52. Индекс цитируемости — показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Фото №2 - «Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России
Фото
архивы пресс-служб

В тройку лидеров также вошли ресурсы Medikforum.ru (ИЦ 78,69) и Pharmvestnik.ru (ИЦ 65,84). Всего в рейтинге 15 средств массовой информации.

Кстати

У «Доктора Питера» есть аккаунты в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке, а совсем недавно мы завели аккаунт в Instagram, где постим самые интересные материалы. Подписывайтесь!

Анастасия Романова