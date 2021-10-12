Первые признаки потери слуха

- По каким признакам можно понять, что процесс начался: стали громче делать музыку, чаще переспрашивать?

- Если говорить о хронической тугоухости, то она может развиваться как на одном ухе, так и симметрично с обеих сторон. В случае односторонней тугоухости человек предпочитает прикладывать телефон к лучше слышащему уху, поворачиваться к собеседнику здоровым ухом, испытывает трудности при общении в условиях громкого шума.

При двустороннем снижении слуха легкой степени также ухудшается разборчивость речи в шуме, тихой речи и речи на большом расстоянии. При более выраженном снижении слуха пациент может не всегда реагировать, когда к нему обращаются, отвечать невпопад, часто переспрашивать, чрезмерно увеличивать громкость телевизора. Тяжелая тугоухость опасна тем, что человек не слышит сигналов опасности — гудков автомобиля, пожарной сигнализации и так далее.

- Может ли быть признаком снижения слуха шум в ушах?

- Шум в ушах — спутник тугоухости в 80 процентах случаев. При этом шум может быть первым симптомом легкой, еще незаметной для человека тугоухости. Поэтому сурдолог — первый врач, к которому должен обратиться пациент с ушным шумом.