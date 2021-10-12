Видеть родных, чувствовать аромат цветов, различать соленое и сладкое, иметь возможность прикоснуться к человеку и услышать его. Природа дала нам пять чувств, без которых жизнь возможна, но становится несколько хуже. Одна из самых тяжелых потерь — потеря слуха. Тем более, эта проблема довольно распространенная. Многие не готовы о ней говорить, надеются, что слух все же восстановится как-нибудь сам собой. Главный врач «Детского городского сурдологического центра», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова рассказал порталу «Доктор Питер», когда уже точно пора обращаться к сурдологу.
Газиз Туфатулин
Медицина
Главный врач «Детского городского сурдологического центра», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач сурдолог-оториноларинголог, сурдолог-протезист
- Можно ли сказать, что слух теряется незаметно?
- Существуют различные типы снижения слуха. В ряде случаев слух может снизиться резко: на фоне насморка, острого воспаления в среднем ухе, особенно у детей, после авиаперелета. При правильном лечении эти симптомы проходят в течение короткого времени. Грозным заболеванием является острая сенсоневральная тугоухость — резкое снижение слуха, часто на фоне полного здоровья, вызванное острым нарушением функции рецепторов внутреннего уха. И от того, насколько быстро и грамотно начата терапия, зависит прогноз восстановления слуха.
Пациент самостоятельно не сможет определить тип снижения слуха, поэтому очень важно в первые дни после появления симптомов обратиться к лор-врачу или сурдологу и начать лечение, а не ждать, пока проблема разрешится сама собой. Во многих случаях слух снижается постепенно. Это могут быть, например, последствия работы в шуме, сопутствующих заболеваний (гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, проблем с щитовидной железой). Доказана высокая роль наследственности в развитии снижения слуха как у детей, так и у взрослых.
Первые признаки потери слуха
- По каким признакам можно понять, что процесс начался: стали громче делать музыку, чаще переспрашивать?
- Если говорить о хронической тугоухости, то она может развиваться как на одном ухе, так и симметрично с обеих сторон. В случае односторонней тугоухости человек предпочитает прикладывать телефон к лучше слышащему уху, поворачиваться к собеседнику здоровым ухом, испытывает трудности при общении в условиях громкого шума.
При двустороннем снижении слуха легкой степени также ухудшается разборчивость речи в шуме, тихой речи и речи на большом расстоянии. При более выраженном снижении слуха пациент может не всегда реагировать, когда к нему обращаются, отвечать невпопад, часто переспрашивать, чрезмерно увеличивать громкость телевизора. Тяжелая тугоухость опасна тем, что человек не слышит сигналов опасности — гудков автомобиля, пожарной сигнализации и так далее.
- Может ли быть признаком снижения слуха шум в ушах?
- Шум в ушах — спутник тугоухости в 80 процентах случаев. При этом шум может быть первым симптомом легкой, еще незаметной для человека тугоухости. Поэтому сурдолог — первый врач, к которому должен обратиться пациент с ушным шумом.
- С какого возраста идет естественный процесс снижения слуха?
- Строго говоря, уже после 20 лет начинает сужаться частотный диапазон доступных нашему восприятию звуков. Однако снижение слуха, затрудняющее восприятие звуков речи, наступает после 60 лет. 65 процентов людей старше этого возраста имеют проблемы со слухом, и с возрастом этот процент увеличивается.
Наушники как фактор риска
- Из-за распространенности всевозможных видов наушников людей со сниженным слухом станет больше?
- По данным ВОЗ, в настоящее время в мире полтора миллиарда человек испытывают проблемы со слухом. Согласно подсчетам, к 2050 году эта цифра увеличится до 2,5 миллиарда. Кроме того, 1,1 миллиарда молодых людей находятся в зоне риска по возникновению необратимой тугоухости из-за чрезмерной громкости при прослушивании музыки в течение длительного времени.
- Если все же выбирать наушники, какой вариант меньше вредит слуху?
- Четких рекомендаций по безопасным моделям, пожалуй, нет. Это должны быть качественные наушники, которые не вносят больших искажений в сигнал. Гораздо важнее громкость звука — она должна быть безопасной — не более 85 децибел. Но вряд ли кто-то в обычной жизни будет измерять музыку децибелами, поэтому вот вам простой ориентир: если вы слушаете музыку в транспорте, то должны слышать окружающий шум сквозь музыку. Если музыка перекрывает по громкости шум транспорта — значит, ее громкость чрезмерна и опасна для слуха.
Мне очень симпатизирует инициатива производителей девайсов, которые добавили предупреждение об опасности для слуха, когда пользователь увеличивает громкость выше допустимого порога. Наверное, неплохо добавить предупреждения о вреде для слуха и на коробки с наушниками и телефонами, подобно тому, как это делается на пачках сигарет.
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