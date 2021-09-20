Мизофония у людей проявляется по-разному, отмечает психолог. А точнее, вызывается разными триггерными точками.

- Могут раздражать жевание, чавкание, глотание, звук бурчащего кишечника, хруст сухариков и яблок, даже произношение некоторых звуков (грассирующий «р», звонкий «ш» из-за расположения зубов) и так далее, — перечисляет психолог.

Хуже всего не только тому, кто приходит в бешенство от этих звуков, но и близким того человека, который страдает «острым слухом». На них порой обрушивается лавина претензий.

- Да и сами мизофоники больше всего раздражаются и обижаются именно на близких: «Ну как он может так реагировать! Мне же так плохо от эти звуков, пусть просто не дышит!», — говорит Виктория Богдасарова.