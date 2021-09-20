А вы спокойно реагируете на все-все звуки? Например, если рядом человек ест яблоко, хрустит чипсами, прихлебывает чай, чавкает и просто жует? Если ответ — категорическое «нет!» — у вас мизофония. Что же это такое и что с ней делать?
Виктория Богдасарова
медицина, психосоматика
Клинический практикующий психолог
- Мизофония — это физиологическое отклонение, как классифицируют его нейробиологии, и о котором мало говорят, потому что не идентифицируют как болезнь и редко воспринимают всерьёз. Но, по сути, это про сверхчувствительность именно к тихим звукам, — говорит Виктория Богдасарова, клинический психолог. — Много раз слышала в своей жизни фразу — «Да хватит уже психовать, ну жуёт человек, и что теперь?». Эта особенность слуха воспринимается окружающими как какой-то закидон или прихоть, и мало кто догадывается, какой ураган эмоций происходит у человека внутри. А самое главное — он в этом абсолютно не виноват!
Клинический психолог отмечает, что с подобными жалобами чаще обращаются подростки 12-16 лет, а также 30-35-летние люди, которые рассказывают, что раздражаются на определенные звуки еще с детского сада, но уже больше не могут справляться с эмоциями, когда слышат их. Обычные реакции на «раздражающие звуки» у мизофоников: «бей», «беги» и «беги и бей».
Такая реакция на раздражающие звуки расшатывает нервную систему и что важно — имеет накопительный эффект. С каждым годом у пациентов «база» раздражающих звуков пополняется.
Мизофония у людей проявляется по-разному, отмечает психолог. А точнее, вызывается разными триггерными точками.
- Могут раздражать жевание, чавкание, глотание, звук бурчащего кишечника, хруст сухариков и яблок, даже произношение некоторых звуков (грассирующий «р», звонкий «ш» из-за расположения зубов) и так далее, — перечисляет психолог.
Хуже всего не только тому, кто приходит в бешенство от этих звуков, но и близким того человека, который страдает «острым слухом». На них порой обрушивается лавина претензий.
- Да и сами мизофоники больше всего раздражаются и обижаются именно на близких: «Ну как он может так реагировать! Мне же так плохо от эти звуков, пусть просто не дышит!», — говорит Виктория Богдасарова.
Почему возникает реакция на звуки-раздражители?
По словам эксперта, в основе всех расстройств, синдромов лежит какая-то травма — то есть травмирующее событие (посттравматическое стрессовое расстройство), в момент которого человек испытал страх или беспомощность.
- Здесь имеет значение еще и такой фактор — если кто-то в семье страдал этой особенностью, то мог своей реакцией на определенные звуки заразить другого члена семьи. И тогда человек начинает обращать внимание на эти звуки автоматически. Например, ко мне обращалась девушка, у которой папа никогда не ел с семьей за одним столом, потому что его раздражали звуки жевания. Позже и дочь на семейных застольях стала отстраняться от остальных родственников и уходила из комнаты вместе со своим папой. Самое интересное, потом они вместе с отцом шли на кухню, набирали себе еды и уходили есть в разные комнаты. Как сказала девушка: «Я никогда не слышала, как жуёт мой папа, потому что мы никогда не ели вместе».
Удивительный факт, но люди не нервничают, если сами издают раздражающие их звуки — например, совершенно спокойно едят яблоко или чипсы или даже хлюпают и чавкают.
- Всё дело в нашей психике, — поясняет Виктория Богдасарова. — Мы не можем причинить себе боль, пораниться, например, — срабатывает «стоп» у мозга. Так и с мизофонией. Срабатывает блок для собственной защиты и безопасности. Функция «чуткого слуха» притупляется, чтобы не нервировать самого себя раздражающими звуками (своими же).
Бесят звуки — у вас чувствительный мозг
Исследователи из Университета Ньюкасла обнаружили, что у людей, страдающих мизофонией, усилена взаимосвязь между слуховой и моторной областями мозга — ее можно назвать сверхчувствительной, пишет издание
- У людей с мизофонией часто очень чуткий слух. Они могут просыпаться от малейшего звука на улице, им лучше спать в кромешной тьме и их могут сбивать любые звуки во время публичных выступлений, — рассказала Виктория Богдасарова. — Например, обращался ко мне общественный деятель, который прошел обучение ораторскому искусству, но, выходя на сцену, мог растеряться от малейшего шепота и шелеста бумаги. Выяснилось, что у мужчины — мизофония. Его раздражал звук жевания. Помню, как он смотрел на меня изумлённым взглядом, даже не подозревая, что жил с физиологическим отклонением. И нам потребовалось немало времени, чтобы остановить развитие годами налаженной нейронной сети.
Что делать, если раздражает, когда жуют
- Стоит обратиться к психологу и разобрать травму, — советует эксперт. — У человека всегда в подсознании есть воспоминание того самого первого раздражения от определенного звука. Важно поменять — перепрограммировать — свое первое отношение/впечатление, разорвать нейронную связь и начать жить из другого состояния, перестав избегать и ненавидеть людей.
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