Российского актера госпитализировали с COVID-19 в Москве на прошлой неделе, 2 октября. Тогда сообщалось о поражении легких 25%. Уже через несколько дней показатель поражения достиг 75% — Валерия Гаркалина перевели в реанимацию под высокопотоковый кислород (это неинвазивная вентиляция легких, кислород подается через маску под высоким давлением). Сегодня стало известно, что его подключили к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

По словам источника издания, у актера на 85 процентов поражено правое легкое и на 75 процентов левое. Одновременно с ЭКМО Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ.