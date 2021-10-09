Российского актера госпитализировали с COVID-19 в Москве на прошлой неделе, 2 октября. Тогда сообщалось о поражении легких 25%. Уже через несколько дней показатель поражения достиг 75% — Валерия Гаркалина перевели в реанимацию под высокопотоковый кислород (это неинвазивная вентиляция легких, кислород подается через маску под высоким давлением). Сегодня стало известно, что его подключили к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом
По словам источника издания, у актера на 85 процентов поражено правое легкое и на 75 процентов левое. Одновременно с ЭКМО Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ.
Экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) используют, когда полностью поражены легкие. Аппараты ИВЛ справиться уже не могут — нужно, чтобы у пациента работали хотя бы частично альвеолы легких, через которые идет газообмен. При ЭКМО у человека забирают кровь, прогоняют через аппарат, насыщают ее кислородом и возвращают обратно. По сути, это искусственное легкое вне тела. По словам специалистов, при таком методе поддержки огромная летальность — выживает один из десяти.
Напомним, к аппарату ЭКМО была подключена и 38-летняя певица МакSим, которая в середине июня была доставлена в больницу с 40 процентами поражения легких. Спустя несколько дней, когда состояние ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Потом показатель вырос до 75 процентов. Артистку подключили к ЭКМО. Только в начале августа Марину Максимову смогли перевести из реанимации в палату. А уже 1 сентября ее заметили на школьной линейке с младшей дочерью, которая пошла в первый класс.
Накануне сообщалось, что ухудшилось состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая лечится от коронавирусной инфекции в больнице №40 в Коммунарке — она была госпитализирована в конце сентября. С 7 процентов в начале октября поражение легких стремительно достигло 65 процентов. В больнице находится и звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева. Она почувствовала себя плохо после возвращения из поездки в Краснодарский край, тест на коронавирус дал положительный результат. Актриса сначала лечилась дома, потом была доставлена в стационар — по результатам КТ врачи оценили ее состояние как среднетяжелое.
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