Его было невозможно не заметить. В мочевом пузыре мужчины обнаружили огромный камень. В диаметре он был около 5,5 сантиметра, примерно такого же размера (6,7 сантиметра) выпускают мячи для большого тенниса. Пациент обратился к врачу с жалобами на частое и очень болезненное мочеиспускание, иногда с примесью крови. На УЗИ и рассмотрели камень-рекордсмен. Казалось бы, удалить, и дело с концом. Но был нюанс — мужчине было уже 93 года. С такими пожилыми пациентами всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Однако хирурги все-таки решились на операцию.

- Учитывая накопленный опыт при работе с такими возрастными пациентами, урологи вместе с коллегами анестезиологами оценили все риски, было принято решение об оперативном лечении, — рассказал главный врач госпиталя для ветеранов войн №3 Москвы Георгий Мелконян.

Дополнительные проблемы создала форма камня: обычно в мочевом пузыре образуются камни с гладкими стенками, но у этого вся поверхность была покрыта «шипами».