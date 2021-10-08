«Так называемые пушковые волосы на лице есть у всех женщин, и если изменений не происходит, то с медицинской точки зрения проблемы нет. В силу генетики у некоторых они могут быть заметнее и если это вас огорчает, то современная эстетическая медицина может предложить лазерную или фотоэпиляцию. Косметологи уничтожают как сам волос, так и волосяной фолликул, что предотвращает повторный рост волоса, в отличие от временных способов удаления, например, воском», — говорит эксперт.

Могут быть ситуации, когда изменения на лице обусловлены гормональным дисбалансом и происходят за короткое время . Гормональный дисбаланс может быть также побочным эффектом длительного приема лекарств из группы глюкокортикоидов, которыми лечат аутоиммунные заболевания. Но это будет ожидаемо для пациента и его лечащего врача.

В случае же, если вы видите, что плотность и длина волос на лице изменились , но при этом у вас отсутствуют выявленные хронические заболевания, и вы не принимаете регулярно какие-либо лекарства, то необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

«Возможно, увеличился синтез „мужских“ гормонов (тестостерон) или снизился синтез „женских“ (эстрогены). Они указаны в кавычках, поскольку так все эти гормоны в норме есть в организме и у мужчин, и у женщин, и важен их баланс», — поясняет Кирилл Ювченко.