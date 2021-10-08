С годами некоторых женщин начинают беспокоить появившиеся волосы на лице. Над губой вдруг вырастают усики — от них сразу же хочется избавиться. У некоторых появляются волосы около скул — это тоже доставляет не меньший дискомфорт. Почему же появляются нежелательные волосы? Нужно ли бежать к врачу? И как от них избавиться? «Доктор Питер» спросил у экспертов.
Кирилл Ювченко
Медицина
Врач-хирург, специалист по организации здравоохранения. Медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+
«Так называемые пушковые волосы на лице есть у всех женщин, и если изменений не происходит, то с медицинской точки зрения проблемы нет. В силу генетики у некоторых они могут быть заметнее и если это вас огорчает, то современная эстетическая медицина может предложить лазерную или фотоэпиляцию. Косметологи уничтожают как сам волос, так и волосяной фолликул, что предотвращает повторный рост волоса, в отличие от временных способов удаления, например, воском», — говорит эксперт.
Могут быть ситуации, когда изменения на лице обусловлены гормональным дисбалансом и происходят за короткое время. Гормональный дисбаланс может быть также побочным эффектом длительного приема лекарств из группы глюкокортикоидов, которыми лечат аутоиммунные заболевания. Но это будет ожидаемо для пациента и его лечащего врача.
В случае же, если вы видите, что плотность и длина волос на лице изменились, но при этом у вас отсутствуют выявленные хронические заболевания, и вы не принимаете регулярно какие-либо лекарства, то необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
«Возможно, увеличился синтез „мужских“ гормонов (тестостерон) или снизился синтез „женских“ (эстрогены). Они указаны в кавычках, поскольку так все эти гормоны в норме есть в организме и у мужчин, и у женщин, и важен их баланс», — поясняет Кирилл Ювченко.
Стоит отметить, что рост волоса — процесс не быстрый. Поэтому, скорее всего, такие изменения не будут первыми симптомами какого-либо нарушения. Обычно сначала у женщин возникают нарушения менструального цикла, которые обязательно сразу нужно обсуждать с гинекологом. Врач назначит лабораторные исследования гормонов.
«Для этого, кстати, желательно делать повторные исследования в одной и той же лаборатории, на одном и том же оборудовании. Дело в том, что разные производители лабораторного оборудования иногда используют в своих тест-системах различные единицы измерения и практически всегда обладают разными минимальными и максимальными определяемыми значениями, а также указывают разные диапазоны нормы. Поэтому результат лабораторного исследования оценивается не столько „по справочнику“, сколько согласно данным в заключении лабораторного обследования», — поясняет врач.
Юрий Потешкин
Эндокринология
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук.www.instagram.com/drpoteshkin/
Врач назвал самые частые причины роста волос на лице у женщин:
синдром поликистозных яичников (Это хроническое состояние, при котором у женщины отсутствует или редко происходит овуляция — созревшая яйцеклетка не выходит из яичника для оплодотворения сперматозоидом. Начинаются репродуктивные нарушения — женщина не может забеременеть, происходит расстройство обмена веществ, могут начаться психологические проблемы);
синдром Кушинга (Это состояние, при котором происходит длительное хроническое воздействие на организм избыточного количества гормонов коры надпочечников. Синдром Кушинга бывает вследствие медикаментозной терапии некоторых хронических заболеваний, например, ревматоидного артрита, глюкокортикостероидами. Подробнее можно прочитать здесь.);
опухоли, вырабатывающие андрогены (группы стероидных мужских половых гормонов);
гормональные препараты.
Если вас беспокоят волосы на лице, то не откладывайте поход к врачу. Запишитесь на прием к эндокринологу — специалист назначит все необходимые анализы и выявить истинную причину их появления.
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