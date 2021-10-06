Чтобы получить поддельную справку о пройденной вакцинации от коронавируса, женщине не пришлось жертвовать частью зарплаты. Медику было достаточно оказать косметические услуги — сделать маникюр и педикюр. Инцидент произошел в Иглинском районе Башкирии. Об этом 6 октября сообщается на
Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 34-летняя медик за незаконное вознаграждение внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На самом деле врач не проводила никакого осмотра. Прививку женщина тоже не делала.
«В качестве вознаграждения заведующая фельдшерско-акушерским пунктом получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (служебный подлог и мелкое взяточничество). Расследование дела продолжается.
Ранее «Доктор Питер» писал о находчивых мошенниках из Петербурга, которые торговали поддельными тестами ПЦР и вносили в реестр данные о получивших прививку. Неиспользованную вакцину они выливали. Полиция Петербурга вычислила мошенников, а помог им в этом обиженный клиент злоумышленников. Мужчина признался, что решил получить справку об отрицательном ПЦР-тесте, не сдавая анализы. Нашел телеграмм-канал, в котором продавали поддельные документы, и договорился о сделке. Однако после того, как он перевел деньги, мошенники перестали выходить с ним на связь.
Некоторые антипрививочники не решаются покупать поддельные сертификаты. Они хотят получить оригинальные, но при этом не колоться одной из четырех российских вакцин. Способы могут быть весьма экзотическими. Кто-то покупает в Интернете специальные накладные плечи (или даже руки), кто-то делает укол в ватку или губку, а некоторые симулируют аллергию или беременность. «Доктор Питер» выяснил, какие приемы любят использовать антиваксеры.
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