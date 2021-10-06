Чтобы получить поддельную справку о пройденной вакцинации от коронавируса, женщине не пришлось жертвовать частью зарплаты. Медику было достаточно оказать косметические услуги — сделать маникюр и педикюр. Инцидент произошел в Иглинском районе Башкирии. Об этом 6 октября сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 34-летняя медик за незаконное вознаграждение внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На самом деле врач не проводила никакого осмотра. Прививку женщина тоже не делала.

«В качестве вознаграждения заведующая фельдшерско-акушерским пунктом получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей», — говорится в сообщении ведомства.