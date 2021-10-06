Американка привилась против COVID-19 вакциной Johnson & Johnson 26 августа, а уже 7 сентября умерла от тромбоза с синдромом тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов в крови, угрожающее кровотечениями), известного как ТТС. Как
«Любой отчет о побочных эффектах у людей, получавших однократную вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson, а также наша собственная оценка отчета передаются в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам, Всемирную организацию здравоохранения и другие соответствующие органы здравоохранения, где разрешена наша вакцина. Мы поддерживаем повышение осведомленности о признаках и симптомах редких явлений, описанных в информационном бюллетене FDA для вакцины, чтобы гарантировать их быстрое выявление и эффективное лечение», — цитирует CNN представителя J&J.
Местное агентство здравоохранения не уточняло личность умершей женщины. По версии журналистов, речь идет о 37-летней жительнице Сиэтла Джессике, о смерти которой сообщалось в некрологе на сайте одной из газет.
Ранее в этом году CDC и FDA рекомендовали приостановить использование антиковидной вакцины J&J после нескольких сообщений о тромбозе у привившихся, большинство из которых были женщинами моложе 50 лет. Однако позже использование вакцины было возобновлено — выдано новое предупреждение о риске образования тромбов, а медикам даны четкие инструкции о необходимом лечении. Представители органов здравоохранения заявили, что эта вакцина безопасна и эффективна, а преимущества однократной прививки серьезно перевешивают риски.
В США полностью вакцинировались от ковида более 186 млн человек, из них почти 15 млн получили вакцину Johnson & Johnson. По данным CDC, тромбоз с низким уровнем тромбоцитов встречается примерно у 7 человек на 1 млн вакцинированных женщин в возрасте 18-49 лет. У женщин 50+ и мужчин всех возрастов это неблагоприятное явление встречается еще реже. Получающих прививку препаратом Johnson & Johnson просят следить за своим состоянием в течение нескольких недель после вакцинации и при симптомах ТТС немедленно обращаться за медпомощью.
В списке таких симптомов:
сильные или постоянные головные боли,
помутнение зрения,
одышка,
боль в груди,
отек ног,
постоянную боль в животе,
легкие синяки или крошечные кровоизлияния под кожей за пределами места введения препарата.
По данным CDC, после прививок вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna повышенного риска ТТС не возникает. Однако его связывают также с другой вакциной от коронавируса — от AstraZeneca, которая не разрешена в США, но активно используется в других странах. Обе вакцины созданы на основе аденовирусного вектора.
Летом этого года в Оксфорде сравнили риски тромбоза и тромбоцитопении после заражения коронавирусом и прививок вакцинами Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Исследователи увидели повышенный риск тромбоцитопении и венозной тромбоэмболии после введения первой дозы AstraZeneca, а также повышенный риск артериальной тромбоэмболии после первого укола Pfizer-BioNTech. Между тем, они сделали следующий вывод: «Риск этих нежелательных явлений был намного выше после заражения SARS-CoV-2».
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