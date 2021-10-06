Американка привилась против COVID-19 вакциной Johnson & Johnson 26 августа, а уже 7 сентября умерла от тромбоза с синдромом тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов в крови, угрожающее кровотечениями), известного как ТТС. Как сообщает CNN со ссылкой на отдел здравоохранения Сиэтла и округа Кинг (штат Вашингтон), это редкое и потенциально смертельное осложнение, связанное с вакциной J&J. Диагноз был подтвержден Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который также сообщил о трех других подтвержденных случаях смерти от ТТС в стране.

«Любой отчет о побочных эффектах у людей, получавших однократную вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson, а также наша собственная оценка отчета передаются в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам, Всемирную организацию здравоохранения и другие соответствующие органы здравоохранения, где разрешена наша вакцина. Мы поддерживаем повышение осведомленности о признаках и симптомах редких явлений, описанных в информационном бюллетене FDA для вакцины, чтобы гарантировать их быстрое выявление и эффективное лечение», — цитирует CNN представителя J&J.

Местное агентство здравоохранения не уточняло личность умершей женщины. По версии журналистов, речь идет о 37-летней жительнице Сиэтла Джессике, о смерти которой сообщалось в некрологе на сайте одной из газет.

Ранее в этом году CDC и FDA рекомендовали приостановить использование антиковидной вакцины J&J после нескольких сообщений о тромбозе у привившихся, большинство из которых были женщинами моложе 50 лет. Однако позже использование вакцины было возобновлено — выдано новое предупреждение о риске образования тромбов, а медикам даны четкие инструкции о необходимом лечении. Представители органов здравоохранения заявили, что эта вакцина безопасна и эффективна, а преимущества однократной прививки серьезно перевешивают риски.