«Во рту у него появился препротивный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку». Так описывали Ильф и Петров состояние знаменитого Шуры Балаганова из «Золотого теленка», когда Паниковский грабил Корейко. И каждый, читая эти строчки, прекрасно понимает — как именно ощущается металлический привкус во рту.
Очень часто причины его появления вполне безобидны. Но не стоит совсем игнорировать этот симптом, так как металлический вкус во рту может быть признаком серьезного заболевания почек или печени, не диагностированного сахарного диабета и даже некоторых видов рака.
Анастасия Шагарова
медицина
врач-терапевт, кинезиолог, нутрициолог, основатель Центра Доктора Шагаровойwww.instagram.com/dr.shagarova/
- Если никаких других симптомов, кроме металлического вкуса во рту нет, то причиной этому может быть передозировка тяжелыми металлами (ртути) при употреблении большого количества рыбы, — поясняет врач Анастасия Шагарова. — Также он может появиться после приема некоторых лекарственных препаратов, например, витаминов, которые содержат тяжелые металлы (хром, цинк, медь) или БАДов железа или кальция, а также приема антибиотиков. Ощущение вкуса металла во рту появляется из-за того, что продукты переработки лекарственного вещества выделяются со слюной.
- Беременные женщины на раннем сроке также могут абсолютно беспричинно чувствовать металлический вкус во рту из-за гормональных перестроек организма, — разъяснил врач Николай Дубинин. — Также привкус металла дает кровь. Она может появляться от различных заболеваний ротовой полости. Это кариес, стоматит, пульпит, заболевания десен. И кроме того — металлокерамические зубные протезы. У людей с нарушениями в работе желудка при наличии зубных протезов появляется привкус металла.
Люди из неблагоприятных промышленных регионов или при работе на стройке или производстве могут ощущать металлический привкус во рту из-за вдыхания паров металла.
Какие болезни могут вызывать металлический привкус во рту
Инфекционные заболевания дыхательных путей. У человека притупляется вкусовые и обонятельные рецепторы, от этого может появляться привкус железа.
Синусит и гайморит. При этих заболеваниях притупляются обоняние и вкусовой анализатор, что и может послужить причиной изменения вкуса.
Онкология. Железный привкус во рту может быть результатом как не диагностированного злокачественного процесса в организме, так и следствием химиотерапии, лучевой терапии от рака.
Почечная недостаточность. Почки выводят из организма продукты обмена. При снижении этой функции они накапливаются в организме и выделяются другими системами, что может стать причиной металлического неприятного запаха изо рта или появления привкуса металла.
Заболевания печени и желчного пузыря. Металлический привкус может возникать, например, при таких заболеваниях, как гепатит, холецистит, желчекаменная болезнь.
Сахарный диабет. При возникновении металлического привкуса и запаха ацетона от человека, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Анемия. Металлический привкус появляется при нехватке в организме железа, витамина В12 и фолиевой кислоты.
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