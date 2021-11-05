«Во рту у него появился препротивный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку». Так описывали Ильф и Петров состояние знаменитого Шуры Балаганова из «Золотого теленка», когда Паниковский грабил Корейко. И каждый, читая эти строчки, прекрасно понимает — как именно ощущается металлический привкус во рту.

Очень часто причины его появления вполне безобидны. Но не стоит совсем игнорировать этот симптом, так как металлический вкус во рту может быть признаком серьезного заболевания почек или печени, не диагностированного сахарного диабета и даже некоторых видов рака.