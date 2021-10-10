Энергетические болезни

Может ли питье энергетиков спровоцировать какие-то серьезные заболевания? Наш эксперт в этом вопросе категоричен.

«Однозначно да! Постоянное употребление энергетических напитков так или иначе спровоцирует возникновение различных заболеваний, но, возможно, узнаете вы об их развитии не сразу. В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы», — говорит терапевт.

Ученые уже доказали, что постоянное употребление энергетических напитков, в которых содержится огромное количество быстрых углеводов, кофеина и активных веществ, повышает вероятность развития таких заболеваний, как:

Согласно исследованиям, проведенным в Университете Пасифик в США, а также в научных центрах Австралии, доказано, что у испытуемых, которые употребляли энергетики, значительно нарушено время, когда камеры сердца должны сокращаться и отдыхать, говорит Марина Велихер. В своем докладе авторы замечают, что эти нарушения — факторы риска для возникновения сердечной аритмии . Помимо этого, вскоре после употребления энергетических напитков мгновенно повышается вязкость крови . Все это может приводить к нарушению кровоснабжения сердца, плохому поступлению кислорода ко всем органам, что в дальнейшем повлияет на их функцию, а это, безусловно, спровоцирует развитие заболеваний.

Про мужское и женское здоровье

Любовь к энергетическим напиткам оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на репродуктивную функцию как у мужчин, так и женщин.

«Вероятно, побочные эффекты появятся не сразу, здесь имеет место быть накопительный эффект. Чем чаще и больше вы будете употреблять энергетики, тем сильнее — в первую очередь — будут нагружены сердечно-сосудистая и нервная системы, а ведь именно они непосредственно влияют на функции половых органов. Согласно ГОСТу, такие напитки запрещены детям, подросткам и беременным женщинам», — поясняет Марина Велихер.