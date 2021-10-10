Чтобы быстрее взбодриться, мы привыкли пить кофе. Но иногда напиток из зерен не помогает, значит, в ход идет тяжелая артиллерия — энергетики. Производители пишут на упаковках про «натуральный состав» и «полезные компоненты». Кажется, что газированный напиток почти безвредный, ведь в нем содержится тот же кофеин. На самом деле все совсем не так. Энергетики медленно, но верно разрушают наш организм, ударяя по всем его системам, говорит терапевт Марина Велихер.
Марина Велихер
Терапия
Врач-терапевт. Специалист клиники «ID-Clinic».
Энергетические болезни
Может ли питье энергетиков спровоцировать какие-то серьезные заболевания? Наш эксперт в этом вопросе категоричен.
«Однозначно да! Постоянное употребление энергетических напитков так или иначе спровоцирует возникновение различных заболеваний, но, возможно, узнаете вы об их развитии не сразу. В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуарана, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы», — говорит терапевт.
Ученые уже доказали, что постоянное употребление энергетических напитков, в которых содержится огромное количество быстрых углеводов, кофеина и активных веществ, повышает вероятность развития таких заболеваний, как:
Согласно исследованиям, проведенным в Университете Пасифик в США, а также в научных центрах Австралии, доказано, что у испытуемых, которые употребляли энергетики, значительно нарушено время, когда камеры сердца должны сокращаться и отдыхать, говорит Марина Велихер. В своем докладе авторы замечают, что эти нарушения — факторы риска для возникновения сердечной аритмии. Помимо этого, вскоре после употребления энергетических напитков мгновенно повышается вязкость крови. Все это может приводить к нарушению кровоснабжения сердца, плохому поступлению кислорода ко всем органам, что в дальнейшем повлияет на их функцию, а это, безусловно, спровоцирует развитие заболеваний.
Про мужское и женское здоровье
Любовь к энергетическим напиткам оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на репродуктивную функцию как у мужчин, так и женщин.
«Вероятно, побочные эффекты появятся не сразу, здесь имеет место быть накопительный эффект. Чем чаще и больше вы будете употреблять энергетики, тем сильнее — в первую очередь — будут нагружены сердечно-сосудистая и нервная системы, а ведь именно они непосредственно влияют на функции половых органов. Согласно ГОСТу, такие напитки запрещены детям, подросткам и беременным женщинам», — поясняет Марина Велихер.
Помимо этого, калорийные напитки, к которым и относятся энергетики провоцируют увеличение жировой ткани в организме, избыток которой оказывает негативное влияние на гормональный фон и репродуктивную функцию.
Что будет с организмом, если пить энергетики каждый день
Безусловно, состояние организма изменится, если пить энергетики постоянно. Все зависит от периодичности и длительности употребления.
Сразу же после того, как вы выпьете баночку, у вас повысятся уровень сахара в крови и артериальное давление.
Незаметно с каждым разом доза энергетика будет расти (поверьте, производитель позаботился о том, чтобы вы приобрели его как можно больше). Это произойдет не только из-за рекламы вокруг, но и из-за большого количества сахара, который влияет не только на все наши органы, но и на наши вкусовые рецепторы, которые с каждым разом будут менее чувствительны. От углеводов улучшается настроение, появляется, как нам кажется, «прилив сил», отсюда и происходит привыкание.
Обилие различных добавок, которыми богаты энергетики, всегда негативно влияют на нервную систему, истощая ее ресурсы. Наблюдения специалистов доказывают, что любители энергетиков зачастую страдают психическими расстройствами, депрессией, проявляют агрессию и раздражительность.
Почему нам кажется, что энергетик безвреден
Энергетики не сразу начинают разрушать организм, поэтому люди и уверены, что напитки не вредны. Важно учитывать и социальный фактор. Так как основной потребитель энергетиков — молодежь (чьи резервы организма пока высоки), изменения и нарушения в организме проявятся не скоро, или могут быть кратковременны (при редком или непродолжительном употреблении).
«При нечастом распитии энергетиков человек не чувствует вреда, наоборот, кажется, что стало только лучше. Но это иллюзия, ведь впоследствии возникает чувство сильной, зачастую хронической, усталости, раздражительности, нарушений сна и даже затяжной депрессии».
Нельзя сказать, что конкретный энергетик, выпитый однократно, мгновенно вызовет у вас сахарный диабет, язву желудка или гипертоническую болезнь. Ведь ваш организм будет еще долго искать и находить резервы, и вы можете можете еще очень долго не догадываться о возможных нарушениях.
Лучше отказаться навсегда
Плохая новость: безопасной дозы энергетиков не существует. От них стоит отказаться навсегда. Не стоит лишний раз подвергать свой организм воздействию вредных веществ (пусть даже, как нам кажется, в небольших количествах).
«На самом деле существует много безопасных альтернативных способов для повышения бодрости организма. Вы почувствуете прилив сил и энергии, если с утра выполните несколько физических упражнений, примите контрастный душ и ляжете спать вовремя, заранее убрав гаджеты перед сном. Всю нашу жизнь составляют наши привычки. Приучите себя к простым и очень полезным ритуалам, и вы заметите, как станете чувствовать себя в тонусе! Это не так сложно, как кажется на первый взгляд», — подытожила эксперт.
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