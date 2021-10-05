Согласно новому
- Мы знаем, что COVID-19 может стать причиной образования тромбов, которые способны убивать пациентов, — цитирует канадское издание
В исследовании участвовало 6195 взрослых пациентов с COVID-19, в том числе 598, которые были госпитализированы, и 5597, лечившихся амбулаторно, в период с 4 марта по 28 августа 2020 года.
У тех пациентов, кто принимал антикоагулянты на момент постановки диагноза, но лечился дома, риск госпитализации был ниже на 43%.
Также исследование показало, что пациенты, принимавшие антикоагулянты до заражения коронавирусом, нуждались в госпитализации реже, несмотря на то, что они были старше и страдали от большего количества хронических заболеваний, чем другие участники исследования.
Госпитализированным пациентам также помогали препараты, разжижающие кровь, независимо от типа или дозы используемых лекарств.
- К сожалению, около половины пациентов, которым прописывают препараты для разжижения крови из-за образования тромбов в ногах, легких, нарушения сердечного ритма или по другим причинам, не принимают их, — отмечают авторы исследования. — Хотя эти лекарства могут потенциально уменьшить негативные последствия от COVID-19.
- Действительно, использование кроворазжижающих препаратов снижает риск тяжелого течения ковида, госпитализации и так далее, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Но есть пациенты, для которых кроворазжижающие не нужны — это пациенты с легкой формой COVID-19, бессимптомные, кто болеет без температуры. Для них такие препараты могут быть даже вредны. Дело в том, что антикоагулянты имеют побочные эффекты — они могут плохо влиять на печень, не показаны при язве желудка. Поэтому очень важно, чтобы препараты, разжижающие кровь, назначал исключительно доктор.
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