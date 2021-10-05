Согласно новому исследованию , использование препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов) пациентами с COVID-19 до или после заражения может снизить смертность почти вдвое. Новые данные опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

- Мы знаем, что COVID-19 может стать причиной образования тромбов, которые способны убивать пациентов, — цитирует канадское издание CTVnews ведущего автора исследования, доцента Медицинской школы Университета Миннесоты. — Но спасают ли антикоагулянты при COVID-19? Препараты, разжижающие кровь, обычно назначают для предотвращения образования тромбов, в том числе в сосудах головного мозга. Часто антикоагулянты входят в стандарт лечения ковида, поэтому мы решили изучить данные, как они влияют на тяжесть течения COVID-19 и смертность.

В исследовании участвовало 6195 взрослых пациентов с COVID-19, в том числе 598, которые были госпитализированы, и 5597, лечившихся амбулаторно, в период с 4 марта по 28 августа 2020 года.