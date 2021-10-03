Инцидент произошел 2 октября в самолете, летевшем из турецкой Антальи, через два часа после взлета. Ребенку полутора лет стало плохо на борту. У девочки начались судороги, остановилось дыхание. На помощь пришла одна из пассажиров самолета — Гузелия Валеева. Женщина работает врачом в Уфе.
- У маленькой девочки Алины (1,8 годика) случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение, — сообщил о случившемся в своем блоге в
Гузелия Валеева сразу начала реанимационные действия — непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот. Ей удалось вернуть ребенка к жизни. Но через некоторое время у малышки вновь случился повторный приступ с теми же симптомами. Врач вновь поспешила на помощь и вновь спасла девочку.
Самолет совершил экстренную посадку в Ростове, на взлетной полосе малышку уже ждал реанимобиль. Девочку отправили в одну из городских больниц. Сейчас она вне опасности.
Известно, что Гузелия Галеева — выпускница БГМУ, мама пятилетних двойняшек, она — заведующая филиала второй стоматологической поликлиники Уфы.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, как в кафе Томска врач, пришедший перекусить, показал мастер-класс, как спасать подавившегося — и это была не постановка. Один из обедавших мужчин неожиданно подавился и начал задыхаться. На помощь ему пришел находившийся рядом врач-анестезиолог. В Сети уже заявили, что видео спасения мужчины в кафе можно смело называть «обучающим».
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