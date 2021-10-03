Инцидент произошел 2 октября в самолете, летевшем из турецкой Антальи, через два часа после взлета. Ребенку полутора лет стало плохо на борту. У девочки начались судороги, остановилось дыхание. На помощь пришла одна из пассажиров самолета — Гузелия Валеева. Женщина работает врачом в Уфе.

- У маленькой девочки Алины (1,8 годика) случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение, — сообщил о случившемся в своем блоге в Facebook вице-спикер республиканского госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. — Бортпроводники обратились к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врачи?