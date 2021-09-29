- В европейских странах всего регистрируют 25 тысяч человек в год. Если брать в перерасчете на 100 тысяч населения, заболеваемость в 10 раз ниже, чем в России, — говорит старший научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, специализированного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная. — И ситуация сложная, Минздрав учитывает только тех больных, которые состоят на диспансерном наблюдении, на конец 2020 года таких 800 тысяч человек, и только 600 тысяч из них получает лечение.

По словам эксперта, вероятно, что реальное количество случаев ВИЧ значительно выше. При этом на данный момент препарата, который бы мог излечить вирус не существует. Равно, как и вакцины, которая бы его предупреждала.

- Мы надеемся, что метод редактирования генома и вакцины, воздействующие на гены, смогут решить эту проблему, — предположила Наталья Ладная. — Но на это потребуется много времени, предполагаю, что примерно через 50 лет мы сможем создать вакцину.

Эксперт объяснила, почему так долго. Дело в том, что есть, например, носители мутации гена, которая практически до нуля снижает риск заражения, особенно, если он происходит половым путем. Но у них выше смертность от других причин, не связанных с ВИЧ. Значит, такая мутация не подходит для создания вакцины.