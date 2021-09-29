В России у 1,1 миллиона человек официально подтвержден диагноз ВИЧ. С 1987 года, когда зарегистрировали первого заболевшего, заразилось 1,5 миллиона человек, 400 тысяч из них скончались. Но несмотря на все меры, которые применяются в стране, заболеваемость растет. Каждый год регистрируется 180 тысяч пациентов, исключением стал только 2020-й коронавирусный год, когда зафиксировали 60 тысяч положительных тестов. Но это связано не с улучшением ситуации, а с недостаточным количеством анализов.
Наталья Ладная
Эпидемиология
Старший научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, специализированного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная
- В европейских странах всего регистрируют 25 тысяч человек в год. Если брать в перерасчете на 100 тысяч населения, заболеваемость в 10 раз ниже, чем в России, — говорит старший научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, специализированного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная. — И ситуация сложная, Минздрав учитывает только тех больных, которые состоят на диспансерном наблюдении, на конец 2020 года таких 800 тысяч человек, и только 600 тысяч из них получает лечение.
По словам эксперта, вероятно, что реальное количество случаев ВИЧ значительно выше. При этом на данный момент препарата, который бы мог излечить вирус не существует. Равно, как и вакцины, которая бы его предупреждала.
- Мы надеемся, что метод редактирования генома и вакцины, воздействующие на гены, смогут решить эту проблему, — предположила Наталья Ладная. — Но на это потребуется много времени, предполагаю, что примерно через 50 лет мы сможем создать вакцину.
Эксперт объяснила, почему так долго. Дело в том, что есть, например, носители мутации гена, которая практически до нуля снижает риск заражения, особенно, если он происходит половым путем. Но у них выше смертность от других причин, не связанных с ВИЧ. Значит, такая мутация не подходит для создания вакцины.
Как передается ВИЧ
Есть всего три пути передачи:
Через кровь — при использовании нестерильных игл и шприцов. Чаще всего при употреблении наркотиков, но есть случаи передачи и в лечебных учреждениях, и при раневых контактах. Надо следить, чтобы весь инструментарий был стерильным.
Половым путем — довольно частый способ. Но в этом случае — самая простая профилактическая мера — использование презерватива. Также нельзя заразиться этим путем от человека, зараженного ВИЧ, у которого подавлена вирусная нагрузка после антиретровирусной терапии.
Вертикальным, от матери к ребенку — в этом варианте мы добились значительных достижений. Если все меры соблюдаются, в 99 процентах случаев женщина родит здорового ребенка. Главное — вовремя пройти тестирование на ВИЧ, и вовремя начать принимать терапию. Ее цель — подавить вирусную нагрузку к моменту родов.
Чем отличаются ВИЧ и СПИД
ВИЧ — это вирус, уникальный, но хорошо изученный патоген. Он размножается в клетках иммунной системы. Но размножаясь, он их разрушает. Возникает иммунодефицит, иммунитет перестает действовать так же эффективно, как и у здоровых.
СПИД — тяжелая болезнь. Если не начать лечение, пациент погибнет через год. Если начинать вовремя антиретровирусную терапию при ВИЧ СПИД не разовьется. Если он уже развился, то его можно остановить терапией. Но, как только мы отменим лечение, все опять вернется.
Какие симптомы у ВИЧ
По симптомам диагноз «ВИЧ» нельзя поставить или заподозрить. Не сумеют это сделать даже опытные клиницисты. Единственный способ — пройти тестирование. Существует несколько видов — анализ крови, экспресс-тесты. Точность у анализов крови, конечно, выше. Но экспресс-тесты тоже достаточно надежны. В любом случае, мы проводим дополнительные референс-исследования.
Чтобы быть уверенным в своем статусе, надо регулярно сдавать анализы. ВИЧ вышел в общую популяцию, 60-70 процентов связаны уже с гетеросексуальными контактами.
Очень часто заразившиеся имеют единственного полового партнера, и этот партнер — супруг.
Есть ли возрастной порог ВИЧ
Среди подростков редко регистрируют инфекции. Если в начале 2000 годов в возрастной группе до 20 лет была четверть всех случаев заражения, то сейчас эта цифра — менее 2 процентов. В 2000-х чаще заражались при приеме наркотиков, сейчас этот пусть становится все более редким.
Но цифры могут быть не точными. Подростки до 15 лет не могут пройти тестирование без разрешения родителей. А с 15 до 18 лет мы обязаны сообщить результат. Дети боятся этого. Из-за страха может происходить скрытый процесс. Лично я знаю молодых людей, у которых во время акции выявили вирус, но они категорически отказались прийти в СПИД-центр за подтверждением или лечением. Ссылались на то, что, если родители узнают — им не жить. Отложили начало терапии до 18 лет.
Проблема стигматизации огромная! Именно проблема дискриминации оказывает прямое влияние на то, что люди не хотят проходить тестирование и лечение.
Нужны ли в школах уроки секспросвета
Очень нужны! Только название должно быть другим, надо максимально уйти от скользких формулировок. В 90-е годы подросткам рассказывали о путях передачи, о презервативах. Есть группа родителей, которая активно и громко возражает против таких программ. Их немного, но они рассылают протестные письма. Ничего, кроме вреда подросткам, их активность не наносит. Такие программы используются в подавляющем количестве стран. Если бы там родители возражали, чтобы их дети участвовали в уроках, то их могли и наказать.
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