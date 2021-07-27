Трехлетняя малышка жила с ВИЧ-положительной матерью. Женщина еще во время беременности отказалась от антиретровирусной терапии, необходимой для того, чтобы снизить риск заражения ребенка при родах. Когда младенец появился на свет, то мать не стала давать необходимые препараты и ему.

Женщина постоянно сидела в группах в социальных сетях, созданных для ВИЧ-диссидентов. Там она и делилась, что смывает лекарства, предназначенные для малышки, в унитаз, сообщают «Такие дела».

Ребенок с рождения стоял на учете в Новокузнецком филиале Кузбасского СПИД-центра, однако на прием к врачам девочку не возили. Первый раз она попала на осмотр, когда ей был год, и то благодаря жалобам участковых врачей. У малышки диагностировали СПИД. В 2019 году ей назначили лечение — и оставили в семье. Но мать так и не давала девочке нужных лекарств.

В 2020 году малышка снова попала в больницу, она уже была в тяжелом состоянии. В это время отец ребенка, который жил отдельно, написал заявление на мать девочки, что та не исполняет свои родительские обязанности. Суд оштрафовал ее на 5 тысяч рублей.