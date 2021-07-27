Трехлетняя малышка жила с ВИЧ-положительной матерью. Женщина еще во время беременности отказалась от антиретровирусной терапии, необходимой для того, чтобы снизить риск заражения ребенка при родах. Когда младенец появился на свет, то мать не стала давать необходимые препараты и ему.
Женщина постоянно сидела в группах в социальных сетях, созданных для ВИЧ-диссидентов. Там она и делилась, что смывает лекарства, предназначенные для малышки, в унитаз,
Ребенок с рождения стоял на учете в Новокузнецком филиале Кузбасского СПИД-центра, однако на прием к врачам девочку не возили. Первый раз она попала на осмотр, когда ей был год, и то благодаря жалобам участковых врачей. У малышки диагностировали СПИД. В 2019 году ей назначили лечение — и оставили в семье. Но мать так и не давала девочке нужных лекарств.
В 2020 году малышка снова попала в больницу, она уже была в тяжелом состоянии. В это время отец ребенка, который жил отдельно, написал заявление на мать девочки, что та не исполняет свои родительские обязанности. Суд оштрафовал ее на 5 тысяч рублей.
В то же время активисты обратились к уполномоченному по правам ребенка в Кузбассе и в прокуратуру Кемеровской области. Однако ответа не получили. В третий раз девочка попала в больницу в феврале, снова в тяжелом состоянии. Мать забрала дочку оттуда, отказавшись от лечения. Только после этого органы опеки изъяли ребенка у матери, а опеку над ребенком передали ее бабушке. Это не помогло — бабушка тоже отрицала ВИЧ. Лечения девочка так и не получила. 26 июня она умерла.
После трагедии активисты снова направили заявления в Генпрокуратуру и депутатам Госдумы. И только тогда в Следственном комитете по Кемеровской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Во время нахождения ребенка в стационаре и при приеме терапии, что происходило в присутствии врачей, заболевание у девочки не развивалось», —
В СК назначили провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Доктор Питер» писал о дочери священника, которая умерла от СПИДа. В 2019 году в Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении приемных родителей 10-летней Наташи. Девочка умерла, так как не получала необходимого лечения, потому что родители не верили в существование вируса иммунодефицита. Как пояснили в суде, дело закрыто в связи с истечением срока давности.
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