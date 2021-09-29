Избыток сахара в еде и напитках — это быстрые углеводы, которые провоцируют скачок глюкозы в крови. Насыщение быстро наступает, но также быстро проходит. Снова хочется есть, при чем все больше и больше. И, чаще всего, хочется именно сладкого или жирного.

Все любители газировки знают, что в этом напитке много сахара. Поэтому те, кто следят за своим здоровьем или же просто хотят сбросить вес, выбирают баночку с надписью «без сахара». Казалось бы, такую газировку можно хоть каждый день. Но на самом деле подсластители, которые добавляют производители, не менее коварны, чем привычный белых сахар.

Тяга к еде

Так, ученые США из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии открыли не самое приятное свойство газировки с подсластителями — она заставляет нас больше есть. Все дело в искусственном подсластителе сукралозе (Е955). Именно он провоцирует аппетит. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

«Существуют разногласия по поводу использования искусственных подсластителей, потому что многие люди используют их, чтобы похудеть. Некоторые исследования показывают, что они могут быть полезные, другие же утверждают, что подсластители могут способствовать увеличению веса, диабету 2 типа и провоцировать другие метаболические нарушения. В нашем исследовании были изучены различные группы населения, чтобы выявить некоторые причины этих противоречивых результатов», — комментирует Кэтлин Пейдж, доктор медицины, автор исследования и доцент медицины Медицинской школы Кека.