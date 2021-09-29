Избыток сахара в еде и напитках — это быстрые углеводы, которые провоцируют скачок глюкозы в крови. Насыщение быстро наступает, но также быстро проходит. Снова хочется есть, при чем все больше и больше. И, чаще всего, хочется именно сладкого или жирного.
Все любители газировки знают, что в этом напитке много сахара. Поэтому те, кто следят за своим здоровьем или же просто хотят сбросить вес, выбирают баночку с надписью «без сахара». Казалось бы, такую газировку можно хоть каждый день. Но на самом деле подсластители, которые добавляют производители, не менее коварны, чем привычный белых сахар.
Тяга к еде
Так, ученые США из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии открыли не самое приятное свойство газировки с подсластителями — она заставляет нас больше есть. Все дело в искусственном подсластителе сукралозе (Е955). Именно он провоцирует аппетит. Результаты исследования
«Существуют разногласия по поводу использования искусственных подсластителей, потому что многие люди используют их, чтобы похудеть. Некоторые исследования показывают, что они могут быть полезные, другие же утверждают, что подсластители могут способствовать увеличению веса, диабету 2 типа и провоцировать другие метаболические нарушения. В нашем исследовании были изучены различные группы населения, чтобы выявить некоторые причины этих противоречивых результатов», — комментирует Кэтлин Пейдж, доктор медицины, автор исследования и доцент медицины Медицинской школы Кека.
Эксперимент
В исследование приняли участие 74 человека. Каждый пил газировку с тремя разными подсластителями: обычным сахаром, сукралозой и без добавок. В группу входило равное количество мужчин и женщин со здоровым весом, избыточным весом или ожирением. После того, как участники выпивали напиток, в течение двух часов ученые измеряли различные показатели, например, какие области мозга активировались, уровень инсулина и сахара в крови, и как испытуемые реагировали на визуализацию сладкой и жирной пищи.
Результаты показали: больше всего испытуемые хотели есть и сильнее всего реагировали на визуализацию именно после употребления газировки с сукралозой. Самая сильная реакция была зафиксирована у женщин с ожирением.
Еще одна важная деталь: эксперимент также показал повсеместное снижение уровня гормонов, который как бы говорит организму: «Я чувствую себя сытым» после того, как участники выпили напиток, содержащий сукралозу. То есть такая газировка точно не поможет подавить голод и тягу к сладкому.
Еще одно неприятное открытие
Ранее «Доктор Питер» писал, что эксперты выявили еще одно коварное последствие употребления напитков с подсластителями. Они могут вызывать метаболические нарушения и изменять микрофлору кишечника. Для эксперимента в качестве объекта изучения были выбраны условно-патогенные бактерии — энтерококк фекальный и кишечная палочка. Ученые «снабжали» их сукралозой, сахарином и аспартамом.
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