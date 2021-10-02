Многодетная мама Ариэль Тайсон из Англии покорила Сеть своими милейшими видео и фото в компании семерых мужчин — один из которых ее супруг, а шестеро — дети.
Женщина делится лайфхаками — как успешно заниматься карьерой, домом и успевать уделять время детям, и рассказывает в соцсетях историю своей большой семьи. Она называет ее «чудом». Первого ребенка Ариэль и ее муж потеряли. Выкидыш произошел уже во втором триместре беременности и врачи вынесли паре неутешительный приговор.
- После того, как мы потеряли первого ребенка, мне сказали, что с вероятностью 90% я больше не смогу выносить малыша, — рассказала Ариэль. — Но я не смирилась с этим, нашла врача, перенесла операцию и смогла стать мамой. Шесть раз.
Сейчас Ариэль ждет седьмого ребенка и намерена всеми силами вселять уверенность и надежду в тех женщин, у которых не получается забеременеть.
- Если вы пережили потерю ребенка, или считаете, что вы бесплодны, знайте — горевать и переживать — это нормально! Окружайте себя людьми, которые заботятся о вас и готовы вам сопереживать, — говорит Ариэль. — Вокруг меня было много тех, кто не слышал и не понимал меня, но я нашла единомышленников, женщин, кто прошел этот путь до меня. И справилась.
Ариэль призналась, что всегда хотела иметь большую семью — но мечтала о четырех или пяти детях. И совершенно не имеет значения, какого пола.
- Многие люди считают, что я разочарована тем, что у меня одни мальчики, и уверены, что именно поэтому я беременею снова и снова — чтобы родить уже наконец девочку. Но это совершенно не так, — смеется Ариэль, — Неважно, девочка или мальчик, это не должно определять «ценность» ребенка. В нашей семье мы рады любому малышу.
Немало хейтеров, которые наблюдают за видео и фото в соцсетях Ариэль, иронично интересуются, откуда у семьи столько денег, чтобы растить так много детей.
- У нас есть бюджет и мы экономим. И мы оба работаем! — отвечает женщина критикам и злопыхателям. Ариэль также не переживает, что с появлением каждого нового ребенка остальным мальчишкам достается меньше внимания.
- У нас с мужем всегда есть время для всей семьи и для каждого конкретного ребенка, а главное — у детей есть братья и они — лучшие друзья, — говорит британка.
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