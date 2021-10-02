Многодетная мама Ариэль Тайсон из Англии покорила Сеть своими милейшими видео и фото в компании семерых мужчин — один из которых ее супруг, а шестеро — дети.

Женщина делится лайфхаками — как успешно заниматься карьерой, домом и успевать уделять время детям, и рассказывает в соцсетях историю своей большой семьи. Она называет ее «чудом». Первого ребенка Ариэль и ее муж потеряли. Выкидыш произошел уже во втором триместре беременности и врачи вынесли паре неутешительный приговор.

- После того, как мы потеряли первого ребенка, мне сказали, что с вероятностью 90% я больше не смогу выносить малыша, — рассказала Ариэль. — Но я не смирилась с этим, нашла врача, перенесла операцию и смогла стать мамой. Шесть раз.

Сейчас Ариэль ждет седьмого ребенка и намерена всеми силами вселять уверенность и надежду в тех женщин, у которых не получается забеременеть.

- Если вы пережили потерю ребенка, или считаете, что вы бесплодны, знайте — горевать и переживать — это нормально! Окружайте себя людьми, которые заботятся о вас и готовы вам сопереживать, — говорит Ариэль. — Вокруг меня было много тех, кто не слышал и не понимал меня, но я нашла единомышленников, женщин, кто прошел этот путь до меня. И справилась.