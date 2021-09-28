Каждый в год в мире раньше срока рождаются 12,9 миллионов малышей. И около миллиона из них умирают в первый месяц после появления на свет.
- Особенность состояния здоровья недоношенных в том, что их органы и системы не подготовлены к внеутробной жизни, — объяснил доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Алексей Кучумов. — Одна из проблем — это функционирующий артериальный проток, который сигнализирует о незрелости сердечно-сосудистой системы. Происходит сброс большого объема крови через сосуд, это влияет на здоровье малыша.
Чтобы вовремя принять все меры, неонатологам и детским кардиохирургам необходимо быстро диагностировать заболевания. По статистике, к четвертым суткам жизни у новорожденного с массой тела больше полутора килограммов проток закрывается в 93 процентах случаев. А у тех, кто весит менее 1,2 килограмма, заболевание встречается в 85 процентах случаев. «Незакрытый» артериальный проток повышает риск тяжелого заболевания и смерти в три раза. И чем старше становится ребенок, тем менее эффективным будет лечение — хирургическое вмешательство. Если же провести лечение в первые сутки после рождения, то можно добиться успеха в 85 процентах случаев, проток закроется.
- Мы смогли выявить три фактора, которые влияют на развитие патологий сердечно-сосудистой системы: уровень натрийуретического пептида, показатели оценки состояния здоровья новорожденного на 5-й минуте жизни и шкалы оценки тяжести его дыхательных расстройств, — рассказала доцент кафедры детских инфекционных болезней Пермского медицинского университета им. Е.А. Вагнера, кандидат медицинских наук Анна Пермякова.
К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали 40 клинических, лабораторных, анамнестических и инструментальных факторов состояние детей с врожденны пороком сердца. Сейчас заболевание выявляют при помощи эхокардиографии с цветной допплерографией, но не всегда успевают оперативно ее провести.
- Результативен тест на натрийуретический пептид — индикатор сердечной недостаточности, этот тест дешевле и проходит быстрее, по сравнению с эхокардиографией, — пояснил врач-хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, кандидат медицинских наук Артем Породиков.
Ученые из Пермского Политеха создали единый алгоритм диагностики артериального протока. Это обобщение факторов риска, данных эхокардиографии и уровня натрийуретического пептида.
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