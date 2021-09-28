Каждый в год в мире раньше срока рождаются 12,9 миллионов малышей. И около миллиона из них умирают в первый месяц после появления на свет.

- Особенность состояния здоровья недоношенных в том, что их органы и системы не подготовлены к внеутробной жизни, — объяснил доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Алексей Кучумов. — Одна из проблем — это функционирующий артериальный проток, который сигнализирует о незрелости сердечно-сосудистой системы. Происходит сброс большого объема крови через сосуд, это влияет на здоровье малыша.

Чтобы вовремя принять все меры, неонатологам и детским кардиохирургам необходимо быстро диагностировать заболевания. По статистике, к четвертым суткам жизни у новорожденного с массой тела больше полутора килограммов проток закрывается в 93 процентах случаев. А у тех, кто весит менее 1,2 килограмма, заболевание встречается в 85 процентах случаев. «Незакрытый» артериальный проток повышает риск тяжелого заболевания и смерти в три раза. И чем старше становится ребенок, тем менее эффективным будет лечение — хирургическое вмешательство. Если же провести лечение в первые сутки после рождения, то можно добиться успеха в 85 процентах случаев, проток закроется.