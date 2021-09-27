Ранее известный вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявлял, что при ОРВИ нельзя заразиться ковидом. По словам ученого, болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок — интерферон. При этом после сразу выздоровления заражение коронавирусом вполне возможно, поскольку организм будет ослабленным после заболевания. Иммунолог Николай Крючков пояснял, что в профессиональном сообществе распространена гипотеза о влиянии острой фазы одного вирусного заболевания на меньший риск заразиться другими вирусами. Однако, по словам иммунолога, многие факторы противоречат этой гипотезе. В частности, возможность параллельного заражения двумя разными вирусами ОРВИ — так называемая микст-инфекция.

Известный телеведущий, доктор Алекскандр Мясников заявлял, что вероятность заразиться коронавирусом зависит не только от иммунитета, но и от группы крови. Так, по словам врача, люди с первой группой лучше остальных защищены от коронавируса, в то время как со второй — чаще болеют COVID-19.

В свою очередь, гематолог клиники «Сестрорецкая» Юлия Ненашева в разговоре с «Доктором Питером» также сообщала со ссылкой на недавние исследования, что у людей со второй группой крови риск заболевания COVID-19 может оказаться выше. Кроме того, данные наблюдений за течением коронавирусной инфекции у 14 тысяч пациентов в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице в 2020 году показали несколько повышенную распространенность инфекции среди не первой группы крови. Так, риск интубации был снижен среди второй группы (A) и повышен среди группы AB (четвертой) и B (третьей) по сравнению с типом O (первой), в то время как риск смерти был повышен для группы AB и снижен для пациентов с группами крови A и B.

Автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, предположил, что резус-отрицательная группа крови оказывает защитный эффект для всех наблюдаемых групп. Другое исследование в журнале Blood Advances показало, что пациенты со второй и четвертой группой крови имеют более высокий риск в потребности ИВЛ, чем пациенты с первой и третьей. При этом люди со второй и четвертой группой имеют более тяжелое течение болезни.