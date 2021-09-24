Высокая вероятность, что в мире скоро появится новый вид контрацептивов, которые заставят сперматозоиды в буквальном смысле «склеиваться». Их изготовят на основе антител. К таким выводам пришла группа ученых из США, результаты исследование
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«Знаете анекдот? Ученые открыли новое свойство у витамина С. Оказалось, его можно использовать для контрацепции. А на вопрос — до или после? — ученые ответили: вместо!» —
В мире существует много способов контрацепции (презервативы, таблетки, спираль, вагинальное кольцо, гормональный пластырь и т.д.). Но некоторые варианты не устраивают женщину, а другие могут раздражать мужчину. «Уж так прекрасны и надежны контрацептивы гормональные, но и тут бывают противопоказания, в том числе пресловутые предрасположенности к тромбозу», — говорит Анча Баранова.
Но группа ученых из разных институтов в США, кажется, нашла решение для тех, кого не устраивает ни один из существующих методов контрацепции. Перед этим они изучали причину очень странного бесплодия конкретной пациентки и обнаружили редкое явление. Ее уникальный организм в огромном количестве производил антитела, «склеивающие» сперму.
«Ничего себе какие прикольные антитела», — обрадовались ученые и быстренько разобрали их на запчасти, а из горки получившихся винтиков и шпунтиков собрали антитела новые. «Новые» антитела получились очень мощные — ни один сперматозоид мимо них точно не проскочит.
Панель высокомолекулярных IgG (HM-IgG)испробовали на овцах.
«Антитела наливали овечкам прямо туда, куда вы подумали, а потом пытались тех овечек искусственно оплодотворить», — комментирует Анча.
Но все попытки оказались тщетны: ни одна овечка в итоге так и не забеременела. Если говорить совсем просто, то все сперматозоиды «склеили ласты».
Может быть, эти новые и совсем негормональные противозачаточные совсем скоро будут продаваться в аптеках. Но вот какова будет их цена? Этот вопрос взволновал и подписчиков.
«Лишь бы это средство не стоило как самолет», — пишет один из пользователей.
Но ответ Анчи Барановой не оказался обнадеживающим: «Точно будет как самолет. Антитела для нейтрализации спермы — это супер непрактично», — прокомментировала профессор.
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