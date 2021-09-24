«Знаете анекдот? Ученые открыли новое свойство у витамина С. Оказалось, его можно использовать для контрацепции. А на вопрос — до или после? — ученые ответили: вместо!» — пишет биолог в своем Instagram.

В мире существует много способов контрацепции (презервативы, таблетки, спираль, вагинальное кольцо, гормональный пластырь и т.д.). Но некоторые варианты не устраивают женщину, а другие могут раздражать мужчину. «Уж так прекрасны и надежны контрацептивы гормональные, но и тут бывают противопоказания, в том числе пресловутые предрасположенности к тромбозу», — говорит Анча Баранова.

Но группа ученых из разных институтов в США, кажется, нашла решение для тех, кого не устраивает ни один из существующих методов контрацепции. Перед этим они изучали причину очень странного бесплодия конкретной пациентки и обнаружили редкое явление. Ее уникальный организм в огромном количестве производил антитела, «склеивающие» сперму.

«Ничего себе какие прикольные антитела», — обрадовались ученые и быстренько разобрали их на запчасти, а из горки получившихся винтиков и шпунтиков собрали антитела новые. «Новые» антитела получились очень мощные — ни один сперматозоид мимо них точно не проскочит.