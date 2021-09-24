«При резком увеличении углеводов в рационе может возникнуть углеводное похмелье», — говорит эксперт. Оно может проявляться по-разному, иногда симптомы «сахарной передозировки» бывают самые неожиданные:

головная боль, мигрень;

мышечная слабость, тяжесть во всем теле;

боль в суставах;

снижение работоспособности, туман в голове;

перепады настроения, изменение эмоционального фона;

высыпания на теле;

отечность;

нарушение работы ЖКТ (метеоризм, вздутие живота, нарушение стула).

Интенсивность похмелья зависит от количества съеденного — поели на славу, значит, на следующий день ждите расплату. Помимо этого стоит учитывать, что чем меньше чувствительность к инсулину, тем интенсивней похмелье.