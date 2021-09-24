При слове «похмелье» в голове сразу возникают следующие ассоциации: сухость во рту, головная боль, тошнота и бесконечные попытки поднять себя с кровати. Такое состояние возникает если накануне вы переборщили с алкоголем. Но есть еще и углеводное похмелье, о котором знают далеко не все. И наступает оно после шести конфеток, пяти печенек и куска торта в придачу.
«При резком увеличении углеводов в рационе может возникнуть углеводное похмелье», — говорит эксперт. Оно может проявляться по-разному, иногда симптомы «сахарной передозировки» бывают самые неожиданные:
головная боль, мигрень;
мышечная слабость, тяжесть во всем теле;
боль в суставах;
снижение работоспособности, туман в голове;
перепады настроения, изменение эмоционального фона;
высыпания на теле;
отечность;
нарушение работы ЖКТ (метеоризм, вздутие живота, нарушение стула).
Интенсивность похмелья зависит от количества съеденного — поели на славу, значит, на следующий день ждите расплату. Помимо этого стоит учитывать, что чем меньше чувствительность к инсулину, тем интенсивней похмелье.
«Из углеводов мы получаем этанол, а это, как всем известно, спирт. Наша наша патогенная флора (грибы) прекрасно себя чувствует при большом количестве легких углеводов. Поэтому-то и запускается процесс автоброжения», — объясняет диетолог.
Когда организм усваивает большое количество углеводов, то начинается «истощение» запасов калия, магния, витаминов группы В. Также подключается окислительной стресс, запускается каскад воспаления. Чтобы предупредить воспаление, организм начинает расходовать глутатион — один из самых сильных природных антиоксидантов. Это еще и важнейшая молекула в теле, поскольку именно она защищает клетки от повреждений.
Также подключаются гормоны. Повышается инсулин, затем происходит резкое падение сахара крови, что приводит к резкому повышению кортизола. А высокий кортизол влечет за собой стрессовую реакцию.
Как справиться с углеводным похмельем:
пейте минеральную воду;
если ощущаете плохое самочувствие, можно принять сорбент;
и, конечно же, никакого сахара в рационе — из меню на ближайшие несколько дней придется исключить все сладкие продукты.
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