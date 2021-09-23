В Кемерове врачи случайно обнаружили у 24-летней только что родившей жительницы Ленинск-Кузнецкого огромный тридцатисантиметровый тромб в вене. Об этом необычном случае
Будущая мама ждала второго ребенка. Женщину госпитализировали в красную зону родильного дома кузбасской больницы им. Подгорбунского. Медики сразу же обнаружили, что состояние здоровья плода резко ухудшается. Тогда врачи решили экстренно провести кесарево сечение — к операции имелись все необходимые показания. Женщина хорошо перенесла вмешательство, на свет появилась здоровая девочка. Послеоперационный период и для мамы, и для новорожденного протекал без осложнений.
Через два дня женщину отправили на плановое УЗИ. Во время процедуры врачи совершенно случайно обнаружили 30-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Из-за особого расположения тромба у пациентки отсутствовала клиническая симптоматика, и только дополнительные методы обследования позволили выявить серьезную патологию.
Женщине потребовалась срочная операция, однако транспортировать ее в другую больницу было опасно — тромб мог оторваться в любой момент. В медучреждение пригласили сосудистых хирургов Кузбасской областной клинической больницы им. Беляева.
Медики понимали, что удалить тромб нужно было немедленно. «При его миграции по току крови в легочную артерию наступила бы моментальная смерть», — комментирует Малин.
Операция прошла успешно. Тромб удалили, а уже через сутки после вмешательства пациентку перевели в палату хирургического отделения. Сейчас молодая мама и малышка хорошо себя чувствуют и уже выписываются из больницы домой.
Ранее «Доктор Питер» писал, что петербургские врачи удалили из ноги пациента огромный тромб, длина которого составила пятнадцать сантиметров. При осмотре доктор заметил, что вены у мужчины довольно сильно выступают, варикоз был очевиден. Пришлось настоять на консультации флеболога. На обследовании выяснилось, что больному требовалась экстренная операция.
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