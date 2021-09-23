В Кемерове врачи случайно обнаружили у 24-летней только что родившей жительницы Ленинск-Кузнецкого огромный тридцатисантиметровый тромб в вене. Об этом необычном случае рассказал в своем Instagram глава областного Минздрава Михаил Малин.

Будущая мама ждала второго ребенка. Женщину госпитализировали в красную зону родильного дома кузбасской больницы им. Подгорбунского. Медики сразу же обнаружили, что состояние здоровья плода резко ухудшается. Тогда врачи решили экстренно провести кесарево сечение — к операции имелись все необходимые показания. Женщина хорошо перенесла вмешательство, на свет появилась здоровая девочка. Послеоперационный период и для мамы, и для новорожденного протекал без осложнений.

Через два дня женщину отправили на плановое УЗИ. Во время процедуры врачи совершенно случайно обнаружили 30-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Из-за особого расположения тромба у пациентки отсутствовала клиническая симптоматика, и только дополнительные методы обследования позволили выявить серьезную патологию.