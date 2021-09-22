Аппарат очень чувствителен — он способен уловить даже малейшие изменения мозговой активности. Как заявляют сами исследователи, метод прост в использовании, не требует больших затрат и основан на уже существующих в больницах технологиях, что делает его легко масштабируемым.

Такой тест опережает уже существующие методы диагностики — он поможет выявлять болезнь Альцгеймера на пять лет раньше. Сейчас диагноз чаще всего ставят уже после того, как болезнь начала прогрессировать. Новая методика поможет разработать более эффективные, «ранние» методы лечения, уверены исследователи.

Ученые уже провели исследование на 60 пациентах с болезнью Альцгеймера. Все участники показали низкие результаты. Теперь исследователи готовятся к проведению долгосрочных клинических испытаний.