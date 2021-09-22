Исследователи из из Батского, Бристольского и Кентского университетов создали уникальный тест, который позволяет выявлять болезнь Альцгеймера за несколько лет до появления первых симптомов. Статья ученых
Новую методику назвали Fastball. Тест можно назвать полностью «пассивным» — человеку не придется двигаться или решать какие-то сложные задачи. Процедура проходит следующим образом: людям надевают энцефалографический шлем и начинают показывать различные изображения. Каждая картинка быстро сменяет другую. Пока человек смотрит на изображения, аппарат измеряет излучаемые мозгом электромагнитные волны малой интенсивности (их частота — от 1 до 40 герц) и анализирует, смог ли он запомнить картинки.
Аппарат очень чувствителен — он способен уловить даже малейшие изменения мозговой активности. Как заявляют сами исследователи, метод прост в использовании, не требует больших затрат и основан на уже существующих в больницах технологиях, что делает его легко масштабируемым.
Такой тест опережает уже существующие методы диагностики — он поможет выявлять болезнь Альцгеймера на пять лет раньше. Сейчас диагноз чаще всего ставят уже после того, как болезнь начала прогрессировать. Новая методика поможет разработать более эффективные, «ранние» методы лечения, уверены исследователи.
Ученые уже провели исследование на 60 пациентах с болезнью Альцгеймера. Все участники показали низкие результаты. Теперь исследователи готовятся к проведению долгосрочных клинических испытаний.
«Плохая» наследственность становится причиной болезни Альцгеймера меньше, чем в 10% случаев. Это значит, что чаще всего самый распространенный вид деменции можно предотвратить или, по крайней мере, «отложить» на долгие годы и даже десятилетия. Почему развивается болезнь Альцгеймера, что защитит от старческого слабоумия и почему стоит обращать внимание на чувствительность носа к запахам и потерю интереса к прежним увлечениям? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Андрей Емелин, невролог, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. Кирова.
Иногда болезнь развивается незаметно. В будущем ученые даже прогнозируют эпидемию этого заболевания, которое с каждым годом поражает все больше людей. Как влияет на болезнь дофаминовая память и как долго болезнь может скрываться? Рассказали петербургские врачи.
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