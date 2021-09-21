Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что рецептор эстрогена α (Erα), который вызывает более 70% случаев рака молочной железы, помогает злокачественным клеткам преодолевать врожденные противораковые механизмы организма человека и развивать устойчивость к лечению. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на результаты работы, которые будут опубликованы 23 сентября в журнале Cell.

Ранее было известно об активности этого рецептора в ядре клетки. Он регулирует преобразование ДНК в матричную РНК (мРНК) — этот процесс называется транскрипцией. Но и потом, как выяснили авторы работы, рецептор продолжает связываться с новообразованной мРНК при ее переходе из ядра в цитоплазму и участвовать в процессе трансляции.

«РНК-центрическая функция рецептора эстрогена до сих пор была скрыта за его хорошо известной ролью фактора транскрипции, который, возможно, тайно поддерживал прогрессирование рака», — уточнил первый автор исследования, доктор философии Ичэнь Сюй.