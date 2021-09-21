Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что рецептор эстрогена α (Erα), который вызывает более 70% случаев рака молочной железы, помогает злокачественным клеткам преодолевать врожденные противораковые механизмы организма человека и развивать устойчивость к лечению. Об этом
Ранее было известно об активности этого рецептора в ядре клетки. Он регулирует преобразование ДНК в матричную РНК (мРНК) — этот процесс называется транскрипцией. Но и потом, как выяснили авторы работы, рецептор продолжает связываться с новообразованной мРНК при ее переходе из ядра в цитоплазму и участвовать в процессе трансляции.
«РНК-центрическая функция рецептора эстрогена до сих пор была скрыта за его хорошо известной ролью фактора транскрипции, который, возможно, тайно поддерживал прогрессирование рака», — уточнил первый автор исследования, доктор философии Ичэнь Сюй.
Используя клеточные линии рака молочной железы, исследовательская группа увидела, как рецептор эстрогена пытается связаться с мРНК, участвующими в прогрессировании рака. Некоторые из этих мРНК препятствуют самоуничтожению клеток, когда те накапливают слишком много вредных мутаций. Другие помогают им размножаться даже в чрезвычайно сложных условиях — таких, как недостаток кислорода или питательных веществ. А третьи помогают им уклониться от действия лекарств.
«Раковые клетки постоянно подвергаются стрессу, и эти клетки научились жить с ним, — говорит старший автор исследования, доктор философии, профессор урологии Давиде Руджеро. — Многие соединения, используемые в терапии рака, вызывают стресс в раковых клетках и большинство из них погибают. Но некоторые в конечном итоге находят способ обойти стресс, вызванный лечением».
Гормональная терапия (к примеру, тамоксифен, который используется в лечении многих типов рака груди — антагонист рецептора эстрогена) блокирует транскрипционную активность ERα в ядре раковой клетки. И хотя сначала она может быть высокоэффективной для большинства пациенток с ERα-положительным раком молочной железы, потом у многих из них развивается лекарственная устойчивость.
Чтобы понять роль ERα в этом, команда Руджеро проанализировала раковые клетки 14 пациентов с диагнозом «ERα-положительный рак молочной железы» и обнаружила, что у них был повышенный уровень мРНК — мишеней для ERα. Затем они экспериментировали с клеточными линиями рака груди, которые приобрели устойчивость к тамоксифену. В частности, ингибирование (замедление — Прим. ред.) активности связывания РНК с ERα восстановило эффективность тамоксифена в отношении опухолей у мышей. Это также сделало клетки более чувствительными к стрессу и апоптозу (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели — Прим. ред).
По словам ученых, лучшее понимание многих функций ERα поможет оптимизировать существующие методы лечения, а также привести к появлению новых противораковых препаратов. Однако, как констатируют авторы, надо продолжить исследования, чтобы понять, как рецептор эстрогена контролирует РНК в цитоплазме.
«Одна из причин, по которой мы не вылечили рак, заключается в том, что мы до сих пор не до конца понимаем, как это работает, — сказал Руджеро. — Если мы начнем с самой простой точки зрения, мы сможем открыть для себя что-то новое».
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