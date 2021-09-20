Практичные резиновые сапоги теперь носят не только в дождливую погоду — благодаря модным дизайнерам эта обувь стала трендовой. Яркие резиновые сапожки появились на прилавках стоковых магазинов одежды, их успешно комбинируют с джинсами, кожаными юбками и даже легкими платьями. Для петербуржцев резиновые сапоги — это уже давно привычный предмет гардероба. В дождливую погоду такая обувь незаменима.
Однако частая носка резиновых сапог может негативно отразиться на здоровье кожи стоп, предупреждает дерматовенеролог Ростислав Жуковский.
Ростислав Жуковский
Медицина
Заведующий центральным отделом оказания специализированной помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, миколог, подолог
«Резина совершенно не пропускает воздух, а с поверхности кожи, как известно, постоянно испаряется значительная часть жидкости в виде пота. Этот механизм помогает регулировать температуру тела. Результат — мокрые ноги в резиновых сапогах. Это ведет к нарушению барьерной функции кожи, и делает ее восприимчивой для грибковой и бактериальной инфекции», —
Постоянное ношение резиновой обуви может стать причиной обострения хронических дерматологических заболеваний, таких как:
экзема;
псориаз;
красный плоский лишай.
Как обезопасить кожу стоп
Если вы часто ходите в резиновых сапогах, то носите вместе с ними шерстяные носки или положите шерстяные стельки, говорит эксперт. В те дни, когда во вредной обуви придется провести много времени, сбрызгивайте ноги специальный спреем — он поможет бороться с потливостью и неприятным запахом.
Выбирайте сапоги с мягкой и пружинящей подошвой — жесткая обувь может спровоцировать развитие плоскостопия или усугубить уже имеющееся.
Не носите резиновые сапоги в зимнее время, так как резина абсолютно не держит тепло. На холода лучше купить тканевую обувь на мембранной основе.
И помните: резиновые сапоги нельзя носить каждый день, особенно в течение долгого времени. Постарайтесь найти альтернативу: покупайте сапоги из других непромокаемых материалов или в дождливую погоду надевайте на обувь специальные силиконовые чехлы — они спасут от промокания даже замшу.
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