Практичные резиновые сапоги теперь носят не только в дождливую погоду — благодаря модным дизайнерам эта обувь стала трендовой. Яркие резиновые сапожки появились на прилавках стоковых магазинов одежды, их успешно комбинируют с джинсами, кожаными юбками и даже легкими платьями. Для петербуржцев резиновые сапоги — это уже давно привычный предмет гардероба. В дождливую погоду такая обувь незаменима.

Однако частая носка резиновых сапог может негативно отразиться на здоровье кожи стоп, предупреждает дерматовенеролог Ростислав Жуковский.