Как ходить на каблуках весь день, чтобы ноги не устали: 7 лайфхаков

Как ходить на каблуках весь день, чтобы ноги не устали: 7 лайфхаков09:20, 18.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Лето - пора красивых платьев и высоких каблуков. Нарядиться и выглядеть шикарно - это половина дела, надо еще и сохранить здоровье, вышагивая весь день на шпильках. Как же правильно ходить на каблуках - несколько советов.
Каждая женщина может позволить себе высокие каблуки без вреда для здоровья, если будет правильно выбирать и носить шпильки, считает Эмджи Смит, создатель бренда обуви на каблуке, пишет издание Express.
Выбирайте правильный размер обуви на каблуке
Одна из величайших ошибок женщины - купить каблуки неверного размера. Ни в коем случае не втискивайтесь в тесную обувь, иначе сотрете ноги и сможете ходить только в тапочках. Точно так же "работает" и обувь с зазором более 1 см (палец или два) между вашей пяткой и задником туфель. Если обувь будет велика, она станет соскальзывать и вы тоже запросто получите волдыри из-за трения.
Купите одну или две пары, но качественной обуви
Сделайте ставку на качество, а не количество каблуков в вашей гардеробной. Ваши ноги скажут вам "спасибо" за удобную колодку, мягкую кожу, экологичные и дышащие материалы. Лучше ходить в универсальной паре туфель, подходящей к разным образам, но комфортной, чем менять лодочки, но чувствовать себя в них как в колодках.
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Ходите на каблуках правильно
Осанка и положение тела - это важно. Держите голову прямо, плечи разверните назад, грудь и спину держите прямо. Это кажется простым, но на самом деле требует тренировки. Хорошая осанка поможет сохранять равновесие и сделает вашу пятку более устойчивой. А главное - разгрузит позвоночник, и вы не будете жаловаться на боли в спине после дня на каблуках.
Тренируйте мышцы спины и ног
Еще лучше, если вы займетесь укреплением мышц спины и позвоночника в спортзале или дома - в помощь йога и пилатес. Простые комплексы упражнений снимут усталость и напряжение.
Не забывайте и о ногах. Можно тренировать их, не отходя от телевизора или когда чистите зубы. Поставьте стопы параллельно друг другу. Встаньте на кончики пальцев и поочередно опускайте левую и правую пятки по 10 раз, не дотрагиваясь при этом ими до пола.
Еще одно полезное упражнение для стоп - стоя, поставьте ногу на полотенце, захватите его пальцами и постарайтесь поднять. Выполняйте упражнение минимум 30 секунд.
Чтобы не оступиться в туфлях на каблуке, и чувствовать себя уверенно, прежде чем надевать лодочки на улицу, походите в них дома. Также можно потренировать мышцы икр и ступней, разгуливая по комнате или по офису на подушечках пальцев ног. Эти упражнения очень полезны, когда придется преодолевать на каблуках неровности дорог, не ступая на пятку.
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При ходьбе на каблуках, расслабляйте бедра и колени
Позвольте им расслабиться, это сделает ваши движения более естественными и менее напряженными. И это гораздо комфортнее, чем ходить, "вбивая сваи" каблуками в асфальт.
Обувь на платформе - как вариант
Это - лучший выбор для тех, кому действительно сложно ходить на каблуках или есть противопоказания для шпилек. Платформа более устойчива и снижает нагрузку.
Еще один лайфхак для любительниц каблуков - приобретите ортопедические стельки с амортизирующей подушечкой или гелевые вкладыши. Они упрощают повседневное ношение туфель, смягчают жесткую подошву, снижают нагрузку на суставы, снимают боль в ногах.
Носила шпильки днем - сделай массаж вечером
Побалуйте свои ножки - устройте SPA-процедуры - теплые ванночки с морской солью, сделайте мягкий массаж с помощью специального крема, например, с эффектом дренажа. Он выводит лишнюю жидкость из тканей, стимулируют кровообращение и укрепляет стенки сосудов.
Чем опасны высокие каблуки:
- из-за неправильного распределения нагрузки на стопу и неестественного ее положения развивается плоскостопие,
- нефизиологичное положение стопы в сочетании с перегрузкой и нарушенным кровообращением приводят к болезням суставов — артиритам и артрозам, а также к варикозу,
- длительная ходьба на высоком каблуке усиливает нагрузку на икроножные мышцы, из-за чего они увеличиваются в размерах,
- из-за ходьбы на каблуках нарушается кровоснабжение, кожа утолщается, огрубевает и появляется «каблучная мозоль» - натоптыши.
Совсем снимать каблуки врачи тоже не советуют. Наши ноги не приспособлены к плоской подошве, поэтому небольшой каблучок высотой 1,5–3 сантиметра спасет от усталости и окажется полезным для здоровья, а людям с плоскостопием — просто необходимым. А идеальную физиологическую высоту каблука для себя можно рассчитать, поделив длину стопы (в сантиметрах) на семь.
Анна Майская
© Доктор Питер
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