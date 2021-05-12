Как ходить на каблуках весь день, чтобы ноги не устали: 7 лайфхаков

Лето - пора красивых платьев и высоких каблуков. Нарядиться и выглядеть шикарно - это половина дела, надо еще и сохранить здоровье, вышагивая весь день на шпильках. Как же правильно ходить на каблуках - несколько советов.

Каждая женщина может позволить себе высокие каблуки без вреда для здоровья, если будет правильно выбирать и носить шпильки, считает Эмджи Смит, создатель бренда обуви на каблуке, пишет издание Express.

Выбирайте правильный размер обуви на каблуке

Одна из величайших ошибок женщины - купить каблуки неверного размера. Ни в коем случае не втискивайтесь в тесную обувь, иначе сотрете ноги и сможете ходить только в тапочках. Точно так же "работает" и обувь с зазором более 1 см (палец или два) между вашей пяткой и задником туфель. Если обувь будет велика, она станет соскальзывать и вы тоже запросто получите волдыри из-за трения.

Купите одну или две пары, но качественной обуви

Сделайте ставку на качество, а не количество каблуков в вашей гардеробной. Ваши ноги скажут вам "спасибо" за удобную колодку, мягкую кожу, экологичные и дышащие материалы. Лучше ходить в универсальной паре туфель, подходящей к разным образам, но комфортной, чем менять лодочки, но чувствовать себя в них как в колодках.

Ходите на каблуках правильно

Осанка и положение тела - это важно. Держите голову прямо, плечи разверните назад, грудь и спину держите прямо. Это кажется простым, но на самом деле требует тренировки. Хорошая осанка поможет сохранять равновесие и сделает вашу пятку более устойчивой. А главное - разгрузит позвоночник, и вы не будете жаловаться на боли в спине после дня на каблуках.

Тренируйте мышцы спины и ног

Еще лучше, если вы займетесь укреплением мышц спины и позвоночника в спортзале или дома - в помощь йога и пилатес. Простые комплексы упражнений снимут усталость и напряжение.

Не забывайте и о ногах. Можно тренировать их, не отходя от телевизора или когда чистите зубы. Поставьте стопы параллельно друг другу. Встаньте на кончики пальцев и поочередно опускайте левую и правую пятки по 10 раз, не дотрагиваясь при этом ими до пола.

Еще одно полезное упражнение для стоп - стоя, поставьте ногу на полотенце, захватите его пальцами и постарайтесь поднять. Выполняйте упражнение минимум 30 секунд.

Чтобы не оступиться в туфлях на каблуке, и чувствовать себя уверенно, прежде чем надевать лодочки на улицу, походите в них дома. Также можно потренировать мышцы икр и ступней, разгуливая по комнате или по офису на подушечках пальцев ног. Эти упражнения очень полезны, когда придется преодолевать на каблуках неровности дорог, не ступая на пятку.

При ходьбе на каблуках, расслабляйте бедра и колени

Позвольте им расслабиться, это сделает ваши движения более естественными и менее напряженными. И это гораздо комфортнее, чем ходить, "вбивая сваи" каблуками в асфальт.

Обувь на платформе - как вариант

Это - лучший выбор для тех, кому действительно сложно ходить на каблуках или есть противопоказания для шпилек. Платформа более устойчива и снижает нагрузку.

Еще один лайфхак для любительниц каблуков - приобретите ортопедические стельки с амортизирующей подушечкой или гелевые вкладыши. Они упрощают повседневное ношение туфель, смягчают жесткую подошву, снижают нагрузку на суставы, снимают боль в ногах.

Носила шпильки днем - сделай массаж вечером

Побалуйте свои ножки - устройте SPA-процедуры - теплые ванночки с морской солью, сделайте мягкий массаж с помощью специального крема, например, с эффектом дренажа. Он выводит лишнюю жидкость из тканей, стимулируют кровообращение и укрепляет стенки сосудов.

Чем опасны высокие каблуки:

из-за неправильного распределения нагрузки на стопу и неестественного ее положения развивается плоскостопие,

нефизиологичное положение стопы в сочетании с перегрузкой и нарушенным кровообращением приводят к болезням суставов — артиритам и артрозам, а также к варикозу,

длительная ходьба на высоком каблуке усиливает нагрузку на икроножные мышцы, из-за чего они увеличиваются в размерах,

из-за ходьбы на каблуках нарушается кровоснабжение, кожа утолщается, огрубевает и появляется «каблучная мозоль» - натоптыши.

Совсем снимать каблуки врачи тоже не советуют. Наши ноги не приспособлены к плоской подошве, поэтому небольшой каблучок высотой 1,5–3 сантиметра спасет от усталости и окажется полезным для здоровья, а людям с плоскостопием — просто необходимым. А идеальную физиологическую высоту каблука для себя можно рассчитать, поделив длину стопы (в сантиметрах) на семь.

Анна Майская

© Доктор Питер