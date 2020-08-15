Мурашки и "червячки под кожей": признаки, которые сигналят о проблемах с венами на ногах

Долгие поездки на машине на дальние расстояния могут стать причиной развития варикоза. Как обезопасить себя от болезней вен, если вам приходится долго сидеть на одном месте, какие признаки подскажут, что есть проблемы с кровотоком, рассказал врач-флеболог.

Чаще всего проблемы с венами появляются у тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни. Проблемы могут усугубиться и в ситуации, если человек вынужденно много времени проводит в автомобиле - например, во время путешествий. Статичное положение тела может спровоцировать проблемы с кровотоком. Это больше касается водителя, чем пассажира - у него меньше возможностей изменить позу во время поездки и больше шансов приобрести варикозную болезнь ног.

В зону риска попадают и те, кто имеет хроническую венозную недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, предупредил хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков. По его словам, есть несколько способов обезопасить себя от проблем с венами по время долгой поездки на машине.

использовать компрессионный трикотаж (колготки, чулки, гольфы). Он способствует нормализации венозного кровотока, препятствует застою крови, из‑за которого, собственно, и образуются отеки. Подбирать его лучше вместе с врачом,

приобрести специальные накладки на сиденья,

снять обувь. Это разгрузит своды стоп и будет препятствовать давлению на ткани,

делать остановки во время движения. Если путешествие долгое и вы в машине находитесь несколько часов подряд, перерыв должен быть достаточно длительным.

Читайте также: Кардиолог назвал способы снизить вред от сидячей работы

"Лучше делать интервалы по 2‒3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания. Но все индивидуально ‒ зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения. Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно надо делать чаще остановки, разминки. Что касается более прохладной погоды, тут остановок может быть меньше", – пояснил Александр Бойков в интервью радио Sputnik.

Врач особо отметил, что есть симптомы, которые подскажут, что в ноги поступает меньше кислорода, и пора сделать остановку, чтобы "разгрузить" ноги:

ощущения мурашек на коже,

вам кажется, будто под кожей ползают "червячки",

появление тяжести в ногах.

Причины варикоза могут быть самыми разными - нарушение гормонального фона, избыточный вес, беременность, длительные нагрузки, запоры, пороки развития или непроходимость глубоких вен, и генетическая предрасположенность.

Ранее врач-хирург Александра Цыплящук объяснила, что мази и кремы не лечат варикоз. Они оказывают лишь успокаивающее действие, способны снять усталость и другие неприятные симптомы. Но более эффективно при лечении хронической венозной недостаточности работают средства по механическому устранению отека.

© Доктор Питер