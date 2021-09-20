Постковид может преследовать даже тех, кто перенес инфекцию без симптомов. С жалобами к врачам приходят пациенты разных возрастов, включая детей. Чаще всего переболевшие жаловались на боли, в том числе невралгию, затрудненное дыхание, высокий уровень холестерина, недомогание и утомляемость, включая «мозговой туман» и истощение, а также высокое артериальное давление.
Пока нет конкретных рекомендаций, как именно лечить постковид. Диетолог Михаил Гинзбург считает, что при постковидном синдроме нужно исключить из меня определенные продукты — это поможет переболевшему быстрее встать на ноги.
«По возможности нужно убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом. Это изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также следует отказаться от пальмового, подсолнечного, кукурузного, соевого масла, маргарина, красного мяса и изделий из него. Исключите сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», —
Как поясняет эксперт, постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме. Такая же реакция может быть у пациента с гипертонией, атеросклерозом, онкологическим заболеванием, воспалительным заболеванием соединительной ткани. Поэтому необходимо соблюдать противовоспалительную диету.
Если вас мучает постковидный синдром, то в рацион диетолог рекомендуют включить продукты, которые богаты жирными кислотами и Омега-3. Это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло (Омега-9). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов. Ешьте сложные углеводы — гречку, овсянку, хлеб с отрубями и пейте кисломолочные напитки без сахара, заключил эксперт.
Постковид может атаковать все системы организма: сердечно-сосудистую, пищеварительную, нервную, эндокринную, а также негативно воздействовать на органы дыхания и психику. Ученые составили полный список всех симптомов «ковидного хвоста» — с ним можно ознакомиться здесь.
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