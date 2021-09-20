Постковид может преследовать даже тех, кто перенес инфекцию без симптомов. С жалобами к врачам приходят пациенты разных возрастов, включая детей. Чаще всего переболевшие жаловались на боли, в том числе невралгию, затрудненное дыхание, высокий уровень холестерина, недомогание и утомляемость, включая «мозговой туман» и истощение, а также высокое артериальное давление.

Пока нет конкретных рекомендаций, как именно лечить постковид. Диетолог Михаил Гинзбург считает, что при постковидном синдроме нужно исключить из меня определенные продукты — это поможет переболевшему быстрее встать на ноги.