Пока нет конкретных рекомендаций, как именно лечить постковид. Большинство вариантов терапии направлены на устранение конкретных симптомов. Правда, и они не всегда приносят желаемых результатов. Университет Глазго (Великобритания) получил 1 миллион фунтов стерлингов (чуть больше 100 миллионов рублей) на исследование уменьшения длительных симптомов COVID-19 с помощью диеты.

Для эксперимента с помощью терапевтов выберут 200 человек с избыточным весом. Ученые разработают для половины участников персональную программу контроля веса, другая половина будет питаться, как обычно. Спустя шесть месяцев исследователи сравнят результаты и сделают выводы, может ли диетическое питание убрать или облегчить симптомы постковида.

Испытание по удаленному диетическому питанию возглавляют доктора Эмили Комбет и Дэвид Блейн. Предполагается, что диета будет ограничена 850 калориями, но сбалансирована по всем необходимым витаминам и микроэлементам. Помощь окажут дистанционно. Но в результатах ученые пока не уверены, эффективность и предстоит выяснить в ходе исследования.