Пока нет конкретных рекомендаций, как именно лечить постковид. Большинство вариантов терапии направлены на устранение конкретных симптомов. Правда, и они не всегда приносят желаемых результатов.
Для эксперимента с помощью терапевтов выберут 200 человек с избыточным весом. Ученые разработают для половины участников персональную программу контроля веса, другая половина будет питаться, как обычно. Спустя шесть месяцев исследователи сравнят результаты и сделают выводы, может ли диетическое питание убрать или облегчить симптомы постковида.
Испытание по удаленному диетическому питанию возглавляют доктора Эмили Комбет и Дэвид Блейн. Предполагается, что диета будет ограничена 850 калориями, но сбалансирована по всем необходимым витаминам и микроэлементам. Помощь окажут дистанционно. Но в результатах ученые пока не уверены, эффективность и предстоит выяснить в ходе исследования.
«Мы рады провести это исследование, — признался научный сотрудник общей практики и первичной медико-санитарной помощи Дэвид Блейн. — Люди с постковидом разочарованы отсутствием доступных вариантов лечения».
Программа по удаленному управлению весом в Британии уже используется в лечении диабета. Ученые решили проверить ее и в лечение длительных симптомов новой коронавирусной инфекции.
«Мы адаптировали программу под новые требования», — уточнила старший преподаватель кафедры питания Университета Глазго Эмили Комбе.
Публикацию первых результатов эксперимента стоит ожидать не раньше августа-сентября 2022 года. Однако ученые обещают делиться промежуточными наблюдениями.
Комментарии0