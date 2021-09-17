Атеросклероз бедренной и подколенной артерии — диагнозы, которые могли оставить пожилую пациентку из Ярославля без ноги. Лидию Александровну дважды оперировали, пытались заменить пострадавшую вену на другую собственную, устанавливали стент, но остановить развитие заболевания не удалось. Кровь не поступала в стопу, женщина испытывала постоянную боль. Мог бы помочь искусственный сосуд, но он также не подходил для пациентки. Дожидаться вены от посмертного донора было опасно, так как пересадка требовалась немедленно.
Выход нашли совместно ярославские и рязанские врачи. Они решили впервые в России попробовать пересадить сосуд от живого донора. Участок вены для бабушки пожертвовал родной внук Никита.
- Мы занимаемся пересадкой тканей уже около двух лет, наш опыт описан в научной литературе, и коллеги из Ярославля знали об этом, поэтому обратились за помощью, — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Областной клинической больницы Андрей Егоров. — Но мы пересаживали сосуды от посмертных доноров, а в этот раз провели родственную трансплантацию. Операция, которая прошла в нашей больнице, имеет большое значение и для науки, и для практического здравоохранения.
Внук Никита принял решение о донорстве мгновенно, не раздумывал ни минуты. Тем более других подходящих родственных доноров у пожилой пациентки не было.
- Техника операции по пересадке сосудов от живого донора схожа с теми, которые мы проводили раньше, — рассказал врач-сосудистый хирург Вячеслав Карпов. — Но требуется большая слаженность команды и мастерство хирургической бригады. Сначала мы забрали часть вены с ноги молодого человека, а следующей в операционную взяли его бабушку. Сейчас можем говорить о том, что операция прошла успешно — кровоток вернулся в конечность, наша пациентка уже встает и наступает на ногу.
На здоровье Никиты донорство не повлияло, хотя у него и забрали около 60 сантиметров подкожной вены. Но она не играет большой роли для кровотока, который осуществляется по глубоким венам.
- Операция по пересадке от родственного донора имеет много аспектов помимо медицинского. Это и морально-этическая сторона, и юридическая, — сказал главный врач Областной клинической больницы Андрей Карпунин.
Лидию Александровну и ее внука уже выписали домой. При пересадке вен не бывает отторжения, как при трансплантации других органов.
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