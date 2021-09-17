Внук Никита принял решение о донорстве мгновенно, не раздумывал ни минуты. Тем более других подходящих родственных доноров у пожилой пациентки не было.

- Техника операции по пересадке сосудов от живого донора схожа с теми, которые мы проводили раньше, — рассказал врач-сосудистый хирург Вячеслав Карпов. — Но требуется большая слаженность команды и мастерство хирургической бригады. Сначала мы забрали часть вены с ноги молодого человека, а следующей в операционную взяли его бабушку. Сейчас можем говорить о том, что операция прошла успешно — кровоток вернулся в конечность, наша пациентка уже встает и наступает на ногу.

На здоровье Никиты донорство не повлияло, хотя у него и забрали около 60 сантиметров подкожной вены. Но она не играет большой роли для кровотока, который осуществляется по глубоким венам.

- Операция по пересадке от родственного донора имеет много аспектов помимо медицинского. Это и морально-этическая сторона, и юридическая, — сказал главный врач Областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Лидию Александровну и ее внука уже выписали домой. При пересадке вен не бывает отторжения, как при трансплантации других органов.