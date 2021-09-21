Летом 2010 года аномальная жара и отсутствие осадков вызвали лесные и торфяные пожары в 20 регионах России. В крупных городах, включая Москву, несколько недель стоял густой смог. Сообщалось, что морги и похоронные службы с трудом справлялись с резким увеличением смертей из-за жары. Большая часть погибших — это люди пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Врачи столичных больниц и поликлиник признавались, что им запрещено ставить пациентам диагноз «тепловой удар», так как статистика и так уже зашкаливает.
2010 год
На пике жары — в июле и августе — в России умирало 600-700 человек в день. Итого 42 тысячи избыточных смертей в стране, в Москве — около 10 тысяч.
2021 год
В среднем за все лето умирало 2 тысячи человек в день, — рассказал «Доктору Питеру» демограф Алексей Ракша. Итог — 180 тысяч жертв ковидных июля и августа. В 4,5 раза больше, чем за два месяца 2010-го.
Алексей Ракша
Статистика, демография
Независимый демограф, бывший советник Росстата
Летом 2010 года температурные рекорды побили все максимумы. Жара выше 30 (в августе — даже выше 35) градусов держалась неделями. Тогда главными ее жертвами стали пожилые люди, сердечники. Причем, смог от лесных пожаров, которые полыхали по стране, был не главным фактором их гибели, считает Алексей Ракша.
- Основной причиной избыточной смертности летом 2010 года все-таки стала жара, — говорит демограф. — Потому что максимальная избыточная смертность в августе 2010-го была зафиксирована не в тех регионах, где горели леса, а в степных, где было жарче всего. Это Волгоградская, Липецкая, Саратовская, Самарская области. Москва и юго-восточные регионы пострадали тогда от жары сильнее всего.
Жара 2010 года — это исключительное, беспрецедентное событие, встречающееся раз в тысячу лет.
Летом 2021-го года в Россию аномальная жара пришла снова. Но сравнивать ее с жарой 2010-го года нельзя, считает эксперт.
- Все-таки летом этого года она не была такой затяжной и сильной, как в 2010 году. Были перерывы, дождливые периоды, больше двух недель жара не длилась, — говорит Алексей Ракша. — При этом температура была на несколько градусов ниже. А ведь каждый градус жары увеличивает показатель избыточной смертности. По сравнению с летом 2010-го это просто небо и земля.
В Петербурге минувшее лето, в отличие от Москвы, было самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Но при этом, по словам Алексея Ракши, показатель избыточной смертности на душу населения в двух столицах оказался одинаковым. В Москве даже чуть больше, говорит эксперт.
- Избыточная смертность этим летом в Москве была рекордной. 11 300 жителей столицы ушли из жизни за летние месяцы. Всего за время эпидемии в Москве избыточная смертность составила 62-63 тысячи человек. И причина уже совсем не в жаре, — отмечает демограф. — Ковидная и избыточная смертность для меня синонимы. В странах, где честная статистика, нет такой огромной разницы между этими числами, как у нас. Поэтому единственное, на что можно в России полагаться, оценивая количество умерших от ковида, это избыточная смертность.
Интересно, что до ковидной эпохи летом избыточная смертность не фиксировалась. Этот показатель демографы отслеживали в основном зимой с приходом гриппа.
- Из-за гриппа каждую зиму умирало от 8 тысяч до 30 тысяч человек, — рассказывает Алексей Ракша. — Это все растягивалось иногда на пару месяцев. 30 тысяч умерших от гриппа — это максимальная цифра. Еще до ковида международные эксперты отслеживали волны гриппа в избыточной смертности. Грипп обычно приходит к нам, самое раннее, в ноябре и самое позднее — в конце марта — начале апреля. В доковидную эпоху эти цифры очень бросались в глаза, к примеру, когда вместо 160 тысяч умерших в месяц их оказывалось 180 тысяч. 20 тысяч человек прироста в избыточной смертности до ковида вызывала шок, сразу созывали совещания в Минздраве, требовали отчеты демографов, наводили всеобщую суету. Не то, что сейчас, когда число избыточных смертей с начала пандемии (апреля 2020 года) уже составила более 700 тысяч, и власть делает вид, что ничего страшного не произошло.
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