у родителей-антипрививочников ребенок впал в кому из-за столбняка

В Свердловской области пятилетний ребенок впал в кому после того, как заболел столбняком. Он не был привит, потому что родители были против вакцинации «по идеологическим соображениям». Об инциденте сообщается на официальном сайте Свердловского Роспотребнадзора.

О страшном диагнозе узнали не сразу. Как сообщили в ведомстве, в июне этого года в Верхней Пышме мальчик катался на велосипеде, упал и ободрал коленку. Родители не показали его врачу — а ведь можно было провести экстренную профилактику столбняка, и тогда с большой долей вероятности травма обошлась бы без последствий.

Но последствия были. Через две недели после падения ребенку стало плохо. Родители отвезли пострадавшего в больницу. Врачи были вынуждены подключить заболевшего к ИВЛ и ввести его в медикаментозную кому.

Медикам удалось спасти ребенка. Однако после болезни у него появились «серьезные неврологические нарушения».