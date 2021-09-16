у родителей-антипрививочников ребенок впал в кому из-за столбняка
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В Свердловской области пятилетний ребенок впал в кому после того, как заболел столбняком. Он не был привит, потому что родители были против вакцинации «по идеологическим соображениям». Об инциденте сообщается на официальном сайте Свердловского Роспотребнадзора.

О страшном диагнозе узнали не сразу. Как сообщили в ведомстве, в июне этого года в Верхней Пышме мальчик катался на велосипеде, упал и ободрал коленку. Родители не показали его врачу — а ведь можно было провести экстренную профилактику столбняка, и тогда с большой долей вероятности травма обошлась бы без последствий.

Но последствия были. Через две недели после падения ребенку стало плохо. Родители отвезли пострадавшего в больницу. Врачи были вынуждены подключить заболевшего к ИВЛ и ввести его в медикаментозную кому.

Медикам удалось спасти ребенка. Однако после болезни у него появились «серьезные неврологические нарушения».

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В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что это первый случай столбняка за последние 17 лет. Если бы ребенок был привит, то страшных последствий можно было бы избежать.

По словам известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, если ребенок не привит, то «каждая царапина превращается в трагедию для всей семьи».

Евгений Комаровский

Медицина

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий

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«Вся суть профилактики столбняка — это вакцинация, и вы четко должны знать, когда были привиты. Если вы не вакцинированы, травмировались и заработали рану (особенно, если в нее попала земля), то вы должны немедленно обратиться к врачу, который назначит необходимые профилактические препараты от столбняка», — сообщил врач в своем аккаунте в Instagram.

Почему столбняк так коварен

Столбняк — это страшное и опасное заболевание, которое не лечится. Обезопасить себя поможет только вакцинация.

Екатерина Перчеклий

Медицина

Врач-педиатр

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«Заболевание провоцируют споры бактерии столбнячной палочки Clostridium tetani. Заражение чаще всего происходит, когда человек поранится (это могут быть уколы, царапины, занозы, и другие раны). Особую опасность представляют глубоки раны, потому что у них прекрасная анаэробная среда (среда, лишенная кислорода) для размножения этой бактерии», — поясняет врач.

При размножении столбнячная палочка выделяет токсин — один из сильнейших биологических ядов. Он поражает центральную нервную систему и вызывает тонические судороги.

Как заподозрить столбняк

Первый наиболее характерный признак — это тризм (больной с трудом открывает рот), затем появляется сардоническая (не зависящая от воли человека) улыбка. После возникает тоническое напряжение мышц рук и ног, спины, шеи. Больной принимает характеру позу, он испытывает сильную боль. Затем начинаются судороги. Во время такого приступа могут сломаться кости или разорваться мышцы.

Софья Хромова