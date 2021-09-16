у родителей-антипрививочников ребенок впал в кому из-за столбняка

В Свердловской области пятилетний ребенок впал в кому после того, как заболел столбняком. Он не был привит, потому что родители были против вакцинации «по идеологическим соображениям». Об инциденте
О страшном диагнозе узнали не сразу. Как сообщили в ведомстве, в июне этого года в Верхней Пышме мальчик катался на велосипеде, упал и ободрал коленку. Родители не показали его врачу — а ведь можно было провести экстренную профилактику столбняка, и тогда с большой долей вероятности травма обошлась бы без последствий.
Но последствия были. Через две недели после падения ребенку стало плохо. Родители отвезли пострадавшего в больницу. Врачи были вынуждены подключить заболевшего к ИВЛ и ввести его в медикаментозную кому.
Медикам удалось спасти ребенка. Однако после болезни у него появились «серьезные неврологические нарушения».
В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что это первый случай столбняка за последние 17 лет. Если бы ребенок был привит, то страшных последствий можно было бы избежать.
По словам известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, если ребенок не привит, то «каждая царапина превращается в трагедию для всей семьи».
Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущийwww.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
«Вся суть профилактики столбняка — это вакцинация, и вы четко должны знать, когда были привиты. Если вы не вакцинированы, травмировались и заработали рану (особенно, если в нее попала земля), то вы должны немедленно обратиться к врачу, который назначит необходимые профилактические препараты от столбняка», — сообщил врач в своем аккаунте в Instagram.
Почему столбняк так коварен
Столбняк — это страшное и опасное заболевание, которое не лечится. Обезопасить себя поможет только вакцинация.
«Заболевание провоцируют споры бактерии столбнячной палочки Clostridium tetani. Заражение чаще всего происходит, когда человек поранится (это могут быть уколы, царапины, занозы, и другие раны). Особую опасность представляют глубоки раны, потому что у них прекрасная анаэробная среда (среда, лишенная кислорода) для размножения этой бактерии», — поясняет врач.
При размножении столбнячная палочка выделяет токсин — один из сильнейших биологических ядов. Он поражает центральную нервную систему и вызывает тонические судороги.
Как заподозрить столбняк
Первый наиболее характерный признак — это тризм (больной с трудом открывает рот), затем появляется сардоническая (не зависящая от воли человека) улыбка. После возникает тоническое напряжение мышц рук и ног, спины, шеи. Больной принимает характеру позу, он испытывает сильную боль. Затем начинаются судороги. Во время такого приступа могут сломаться кости или разорваться мышцы.
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