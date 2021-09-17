Ученые объясняют, что рак легких считается злокачественной опухолью с одним из самых высоких уровней смертности из-за плохого прогноза. Помочь может только операция, но из-за скрытого течения большинство пациентов к моменту диагностики уже дошли до поздней стадии и утратили шанс на положительный исход хирургического вмешательства.

- Основные клинические методы лечения рака легких — это лучевая терапия и химиотерапия, — говорят китайские исследователи. — Но связаны они с большим количеством побочных токсических эффектов.