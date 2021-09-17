Ученые из фармацевтического колледжа Хэйлунцзянского университета китайской медицины (Харбин) с помощью молекулярного анализа взялись расшифровать механизм действия женьшеня на организм человека.
«Листья женьшеня способны подавить развитие рака легких, регулируя несколько сигнальных белков (JUN, STAT3, AKT1, TNF, MAPK1, TP53), — пояснил, как проходило исследование, один из его участников Сяо-Вэй Ду в медицинском журнале
Ученые объясняют, что рак легких считается злокачественной опухолью с одним из самых высоких уровней смертности из-за плохого прогноза. Помочь может только операция, но из-за скрытого течения большинство пациентов к моменту диагностики уже дошли до поздней стадии и утратили шанс на положительный исход хирургического вмешательства.
- Основные клинические методы лечения рака легких — это лучевая терапия и химиотерапия, — говорят китайские исследователи. — Но связаны они с большим количеством побочных токсических эффектов.
Тут-то на помощь и пришла традиционная китайская медицина. Женьшень — растение, которое многие века используется в лечении различных заболеваний. Современные же химические и фармакологические исследования показали, что экстракты листьев женьшеня содержат больше гинзенозидов, чем корни, и обладают сильной противораковой активностью.
- Полисахариды в листьях подавляют метастазирование опухоли за счет активации макрофагов и NK-клеток, гинзенозиды усиливают иммунный ответ клеток врожденного иммунитета (дендритные клетки), фагоциты и NK-клетки, воздействую на иммунную систему, регулируют цитокины, и другие иммунные молекулы для получения иммуннорегуляторных эффектов.
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