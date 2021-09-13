Похолодало, начались дожди, в квартирах не везде дали отопление, да еще пугают гриппом и новым всплеском COVID-19.
- Ситуация этой осенью похожа на прошлогоднюю. С той разницей, что в прошлом году не была массово доступна вакцина от COVID-19. Сохраняется угроза подъема заболеваемости COVID-19 осенью этого года, — рассказал консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Павел Прокин.
Павел Прокин
медицина
врач-терапевт
В группе риска этой осенью:
пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями (в первую очередь: сердечно-сосудистой и дыхательной систем),
пациенты с ожирением (они чаще болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме).
- Основные меры защиты — это вакцинация, а также соблюдение противоэпидемиологических мер: ношение медицинских масок в помещениях и транспорте, избегание мест массового скопления людей, — поясняет врач.
- Целесообразно вакцинироваться и от гриппа и от COVID-19, — советует врач. — С учетом довольно высокой реактогенности вакцин от коронавирусной инфекции, я бы рекомендовал делать эти прививки с интервалом в 1 месяц. С учетом эпидемиологической обстановки разумно вакцинироваться сначала от COVID-19. Прямо сейчас! А уже через месяц делать прививку от гриппа.
Неспецифические меры поддержания иммунитета
полноценное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов.
разумная физическая активность.
соблюдение режима труда и отдыха (в том числе — достаточный сон).
избегать хронического стресса (хронический страх, тревога, чрезмерное напряжение подрывают иммунитет).
Распространенные мифы, связанные с профилактикой и защитой от респираторных инфекций:
- Первое заблуждение связано с приемом витамина D, который участвует в формировании иммунитета. Бытует мнение, что осенью стоит пропить курс этого «солнечного» витамина. Действительно, люди у нас в стране в большинстве своем испытывают недостаток витамина D. Но, прежде чем начать его прием, следует определить уровень витамина D в крови, чтобы грамотно подобрать дозировку, — напомнила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Labquest Анна Сафонова.
Также скажу: укрепить иммунитет с помощью, БАДов, к сожалению, невозможно. Профилактически принимать витамин С и цинк для поднятия иммунитета также не стоит.
По словам эксперта, напрямую на иммунитет влияет структура питания: от пищи зависит работа иммунной системы.
- Важно, чтобы в рационе было сбалансировано количество белков, жиров и углеводов. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день. Помните, что 80% иммунитета формируется в кишечнике, и важно не допускать сбоев в его работе, — сообщила Анна Сафонова.
В заключение она дала общие рекомендации: одеваться по погоде, по возможности избегать близкого контакта с заболевшими людьми и соблюдать правила гигиены
Признаком сниженного иммунитета врачи называют постоянную усталость, рассказал ранее «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Алексей Цыс.
Этот симптом, безусловно, может быть у человек при недосыпе, но если вы высыпаетесь и все еще страдаете от усталости, стоит подумать, пытается ли ваша иммунная система что-то вам сказать.
Это сигнал о том, что организм пытается сохранить энергию для подпитки вашей иммунной системы, чтобы она могла бороться с микробами.
Кроме того, о сниженном иммунитете сигналит наличие различных проблем с работой желудочно-кишечного тракта. Если вы отмечаете частую диарею, повышенное газообразование или запор, это может быть признаком того, что ваша иммунная система ослаблена.
Снижение количества полезных бактерий в кишечнике может подвергнуть организм риску заражения вирусами, развитием хронического воспаления и даже аутоиммунными расстройствами.
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