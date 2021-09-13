Признаком сниженного иммунитета врачи называют постоянную усталость, рассказал ранее «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Алексей Цыс.

Этот симптом, безусловно, может быть у человек при недосыпе, но если вы высыпаетесь и все еще страдаете от усталости, стоит подумать, пытается ли ваша иммунная система что-то вам сказать.

Это сигнал о том, что организм пытается сохранить энергию для подпитки вашей иммунной системы, чтобы она могла бороться с микробами.

Кроме того, о сниженном иммунитете сигналит наличие различных проблем с работой желудочно-кишечного тракта. Если вы отмечаете частую диарею, повышенное газообразование или запор, это может быть признаком того, что ваша иммунная система ослаблена.

Снижение количества полезных бактерий в кишечнике может подвергнуть организм риску заражения вирусами, развитием хронического воспаления и даже аутоиммунными расстройствами.