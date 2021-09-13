В одном из роддомов Украины, в городе Нововолынске, администрация решила креативно подойти к привычным биркам, которые вешают на ручку новорожденного. Новые бирки теперь напоминают этикетки, которые крепятся к одежде: помимо традиционной информации о весе, росте, имени и дате рождения теперь указывают и «состав» младенца.
«50% мама и 50% папа. Сделано с любовью», — такую надпись можно прочитать на бирке.
На этом новшества не заканчиваются. На бирке также стали печатать специальные символы, которые мы привыкли видеть на этикетках у свитеров или брюк. Так, новорожденных нельзя гладить утюгом, выжимать, отбеливать, запрещена химчистка, а стирать можно только при тридцати градусах.
«Как же это мило, да? Мы стараемся быть лучше для вас!», — прокомментировал фотографии с новыми бирками официальный аккаунт больницы.
Однако такой креатив пришелся по душе далеко не всем родителям. Так, некоторые стали возмущаться, что ребенок — это человек, а не вещь и вешать такие бирки на младенца крайне неуважительно. Также не всем понравилась надпись о «составе малыша»: не всех детей будет воспитывать папа, и такая бирка может ранить чувства одиноких матерей.
Но есть и те, кого нововведения искренне умилили. Комментаторы поддержали задумку роддома, ведь такая бирка, это «очень прикольно», «необычно» и «чрезвычайно мило».
А как бы вы отнеслись к подобному нововведению?
- Отличная идея! Очень милая и креативная бирка.%
- Сравнивать младенца с вещью - ужасно, таких бирок быть не должно.%
- Мне все равно, бирка и бирка.%
- Бирка меня в этом случае не трогает. Напрягает, что повязана она на обычную ленточку. А вдруг свалится?%
- Другой вариант. Оставлю в комментариях.%
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