В одном из роддомов Украины, в городе Нововолынске, администрация решила креативно подойти к привычным биркам, которые вешают на ручку новорожденного. Новые бирки теперь напоминают этикетки, которые крепятся к одежде: помимо традиционной информации о весе, росте, имени и дате рождения теперь указывают и «состав» младенца.

«50% мама и 50% папа. Сделано с любовью», — такую надпись можно прочитать на бирке.

На этом новшества не заканчиваются. На бирке также стали печатать специальные символы, которые мы привыкли видеть на этикетках у свитеров или брюк. Так, новорожденных нельзя гладить утюгом, выжимать, отбеливать, запрещена химчистка, а стирать можно только при тридцати градусах.

«Как же это мило, да? Мы стараемся быть лучше для вас!», — прокомментировал фотографии с новыми бирками официальный аккаунт больницы.