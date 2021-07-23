Пока это только предположения. Сотрудники Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и отделения нефрологии Детской больницы в Монтефиоре основываются в своих опасениях на опыте наблюдений последствий испанского гриппа.
«Пандемия заразила почти треть населения мира и унесла жизни около 50 миллионов человек, — напоминают они о разгуле „испанки“ в медицинском журнале
Ученые предполагают, что ситуация может повториться и с COVID-19. Поэтому надо обратиться к опыту испанского гриппа. Тогда снизился уровень рождаемости, увеличилось количество мертворожденных детей и младенческой смертности. Также вирус провоцировал преждевременные роды. Сейчас картина с преждевременными родами схожа.
«Показатели значительно превышают доковидный уровень, на свет появляется больше детей с низкой массой тела», — предупреждают исследователи.
Хотя доказательств возможных рисков сейчас нет. Но история может иметь долгосрочные последствия. Теория построена на гипотезе Баркера, которая полагает, что любые перебои в нормальном внутриутробном развитии могут иметь последствия для здоровья, специфичные для тех органов, которые в тот момент развивались. В первом триместре — это сердце третий триместр — почки.
«Риск для почек усугубляется преждевременными родами, так как послеродовое созревание не компенсирует потерянное время гестации», — говорит бакалавр медицины Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Джон Маккарти.
Что касается испанского гриппа, негативное влияние заражения матери во время беременности проявилось у детей со временем. Увеличились случаи сердечных заболевания, болезней почек и диабета. Поэтому, приходят к выводу ученые, необходимо внимательно следить за здоровьем детей, рожденных инфицированными матерями. Сейчас уже изучают краткосрочное влияние новой коронавирусной инфекции на младенцев и на процесс грудного вскармливания. Но эти наблюдения надо проводить в долгосрочной перспективе.
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