Пока это только предположения. Сотрудники Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и отделения нефрологии Детской больницы в Монтефиоре основываются в своих опасениях на опыте наблюдений последствий испанского гриппа.

«Пандемия заразила почти треть населения мира и унесла жизни около 50 миллионов человек, — напоминают они о разгуле „испанки“ в медицинском журнале JAMA pediatrics . — Хотя пандемия была непродолжительной, но имела серьезные последствия. У женщин, зараженных во время беременности, дети рождались с высокими рисками сердечных заболеваний, болезней почек и диабета на протяжении всей жизни».

Ученые предполагают, что ситуация может повториться и с COVID-19. Поэтому надо обратиться к опыту испанского гриппа. Тогда снизился уровень рождаемости, увеличилось количество мертворожденных детей и младенческой смертности. Также вирус провоцировал преждевременные роды. Сейчас картина с преждевременными родами схожа.

«Показатели значительно превышают доковидный уровень, на свет появляется больше детей с низкой массой тела», — предупреждают исследователи.