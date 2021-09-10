О том, что не менее 800 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, вероятно, испортились в Соединенном Королевстве и должны быть утилизированы, сообщили британские врачи общей практики газете
Медики пожаловались изданию, что уже предупреждали власти о том, что срок годности близок к истечению. Другие признались, что находятся в ужасе от того, что антикоронавирусные препараты в холодильниках их клиник портятся в то время, как бедные страны отчаянно просят поделиться с ними вакцинами.
«Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться. Это было очень тяжело», — рассказал газете один из врачей на юго-востоке Англии, который предпочел не называть своего имени.
800 тысяч доз с истекшим сроком годности — это оценочные данные. Издание уточняет, что власти Уэльса, административно-политической части Соединенного Королевства с населением 3,1 млн человек, сообщили, что по состоянию на 5 сентября срок хранения 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca истек и не может быть использован. Если применить тот же показатель потерь в 1,7% ко всей 66-миллионой Великобритании, куда также входят Англия, Шотландия и Северная Ирландия, то число просроченных вакцин должно достигнуть 800 тысяч, говорится в статье.
Сергей Ануфриев
Медицина
Глава Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук, доцент СЗГМУ им И.И.Мечникова
- Как оказалось, уже в мае 2021 года правительство Великобритании рекомендовало не использовать векторную вакцину AstraZeneca людям моложе 40 лет, — говорит Сергей Ануфриев, глава Петербургского медицинского форума. — Напомню, что наш «Спутник V» из этой же группы векторных вакцин. Так вот, побочные эффекты в виде тромбозов, инсультов, инфарктов, тромбоэмболий в правительстве Великобритании сочли значимыми, несмотря на заявления Комитета по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA). Вот что значит берегут свой народ и не идут на поводу большой фармы, фанатичных ученых и коррумпированных организаций. И более 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca сейчас будут выброшены на помойку.
Бизнес несет большие потери, и чтобы хоть как-то компенсировать убытки запущен «плач Ярославны», что хорошо бы пристроить векторную вакцину AstraZeneca в третьи страны и спасти беднейшие страны планеты от короны. Могли бы и нам дать — вот бы порадовались те, кто за доступ иностранных вакцин, но у нас своя векторная.
Статистика побочных эффектов у нас не обсуждается, да и сами цифры из уст официальных людей звучат разные, что говорит о сложности в поиске истины. Да и нужна ли она кому-то? Заводы запущены, конвейер работает. При таком отношении к медицинской статистике потом не надо удивляться, почему в России такая избыточная смертность.
Напомним, кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Первую вакцину получили 88,9% от взрослого населения страны, вторую — 80,4%. Помимо AstraZeneca, вакцинация ведется также препаратами производства германской компании BionTech и ее американского партнера Pfizer, американской Moderna и однокомпонентной вакциной компании Janssen — подразделения американской фирмы Johnson & Johnson.
Ранее сообщалось, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca
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