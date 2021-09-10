О том, что не менее 800 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, вероятно, испортились в Соединенном Королевстве и должны быть утилизированы, сообщили британские врачи общей практики газете The Daily Telegraph .

Медики пожаловались изданию, что уже предупреждали власти о том, что срок годности близок к истечению. Другие признались, что находятся в ужасе от того, что антикоронавирусные препараты в холодильниках их клиник портятся в то время, как бедные страны отчаянно просят поделиться с ними вакцинами.

«Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться. Это было очень тяжело», — рассказал газете один из врачей на юго-востоке Англии, который предпочел не называть своего имени.

800 тысяч доз с истекшим сроком годности — это оценочные данные. Издание уточняет, что власти Уэльса, административно-политической части Соединенного Королевства с населением 3,1 млн человек, сообщили, что по состоянию на 5 сентября срок хранения 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca истек и не может быть использован. Если применить тот же показатель потерь в 1,7% ко всей 66-миллионой Великобритании, куда также входят Англия, Шотландия и Северная Ирландия, то число просроченных вакцин должно достигнуть 800 тысяч, говорится в статье.