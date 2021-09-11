— Различные трудности в обучении отмечаются у 15-40% школьников, — рассказывает профессор Леонид Чутко. — Особенно трудный период — начало обучения. Изменяется вся жизнь ребенка — новые контакты, новые условия жизни, новые требования. Организм школьника испытывает большое напряжение — психологические нагрузки сопровождаются длительным статическим напряжением, связанным с необходимостью сохранять определенную позу при работе в классе.

По словам профессора, школьная дезадаптация — давняя проблема. Чаще всего на ребенка вешают ярлык «трудный». Он плохо учится или вовсе отказывается от учебы, боится школы вплоть до отвращения, хулиганит. Ситуация школьной дезадаптации может возникнуть в любой момент. Особенно ярко она проявляется при переходе из детского сада в школу, из младших классов в средние. В группе риска — подростки.

Но проблема школьной дезадаптации гораздо глубже, — поясняет эксперт. Причинами этого состояния может являться патология головного мозга, неправильные типы семейного воспитания, неадекватный стиль поведения учителя в классе, чрезмерная перегруженность школьной программы, несоответствие методик и технологий возрастным и функциональным возможностям детей, нерациональная организация учебного процесса.

- Возникают тики, головные боли, страхи, нарушения сна, — рассказывает профессор Чутко. — Мы называем такую ситуацию «болезнями первого сентября». Частые проявление школьной дезадаптации — тики, внезапные, непроизвольные, отрывистые, повторяющиеся движения. У некоторых детей заболевание появляется после первых дней занятий в школе, на фоне школьного адаптационного стресса — так называемые «тики первого сентября».