Леонид Чутко
Неврология, психотерапия
Профессор, невролог-психотерапевт. Руководитель Центра поведенческой неврологии, Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург)www.spbnevrolog.ru
— Различные трудности в обучении отмечаются у 15-40% школьников, — рассказывает профессор Леонид Чутко. — Особенно трудный период — начало обучения. Изменяется вся жизнь ребенка — новые контакты, новые условия жизни, новые требования. Организм школьника испытывает большое напряжение — психологические нагрузки сопровождаются длительным статическим напряжением, связанным с необходимостью сохранять определенную позу при работе в классе.
По словам профессора, школьная дезадаптация — давняя проблема. Чаще всего на ребенка вешают ярлык «трудный». Он плохо учится или вовсе отказывается от учебы, боится школы вплоть до отвращения, хулиганит. Ситуация школьной дезадаптации может возникнуть в любой момент. Особенно ярко она проявляется при переходе из детского сада в школу, из младших классов в средние. В группе риска — подростки.
Но проблема школьной дезадаптации гораздо глубже, — поясняет эксперт. Причинами этого состояния может являться патология головного мозга, неправильные типы семейного воспитания, неадекватный стиль поведения учителя в классе, чрезмерная перегруженность школьной программы, несоответствие методик и технологий возрастным и функциональным возможностям детей, нерациональная организация учебного процесса.
- Возникают тики, головные боли, страхи, нарушения сна, — рассказывает профессор Чутко. — Мы называем такую ситуацию «болезнями первого сентября». Частые проявление школьной дезадаптации — тики, внезапные, непроизвольные, отрывистые, повторяющиеся движения. У некоторых детей заболевание появляется после первых дней занятий в школе, на фоне школьного адаптационного стресса — так называемые «тики первого сентября».
Какие бывают тики
Тики могут быть двигательные (моторные) и голосовые (вокальные).
Моторные тики:
моргание глазом/глазами
нахмуривание лба
гримасничанье
сморщивание носа
покусывание губы
подергивание головой, рукой или ногой
Вокальные тики:
сопение носом
покашливание
фырканье
шипение
- В происхождении тиков играют роль генетические и иммунные механизмы, патология периода беременности и родов, а также психосоциальные факторы, — объясняет профессор Чутко. — На какое-то время их можно подавлять усилием воли, в период ночного сна они исчезают. Тики значительно усиливаются под влиянием эмоциональных стимулов — тревоги, страха, смущения.
По данным последних исследований, до 25% детей младшего школьного возраста страдают от нервного тика, причем мальчики болеют в три раза чаще девочек. Есть даже понятие «дети-тикеры».
— Иногда дети и подростки жалуются, что «голова — как будто сдавлена тесной шапкой, — отмечает эксперт. — Часто такие боли появляются во время занятий в школе — есть даже понятие «школьные боли». В их основе существенную роль играет наличие хронического эмоционального стресса и перегрузок.
Что посоветовать родителям таких детей?
- Прежде всего, родители должны обратиться к врачу, и пройти обследование, ведь часто школьные трудности являются проявлением нервно-психических заболеваний — говорит профессор Леонид Чутко. — Родители должны понять, что у их чада сейчас трудный период, принять позитивную модель отношения к нему, поддержать его («ты молодец, у тебя все получится»). Нельзя сравнивать ребенка с «успешными» сверстниками — «У Пети только пятерки, а у тебя сплошные тройки». Родители должны на какое то время забыть о формальных школьных оценках, а сосредоточиться на поведении ребенка в школе и дома.
Самое главное, что должны делать родители — это не ругать, а помогать!
В некоторых случаях используются различные препараты, улучшающие работу мозга, но иногда можно обойтись и без таблеток. Поскольку у детей мозг достаточно пластичный, его можно «обучить» правильно функционировать.
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