После прививки не каждый счастливчик становится обладателем защищающих от заражения коронавирусом антител. Этому может быть несколько причин. Например, одна из малоизвестных — пациент мог перед вакцинацией перенести заражение двумя серотипами аденовирусов, который входят в состав вакцины: 26-м или 5-м, проще говоря — перенести ОРВИ. Тогда организм просто заблокирует попадающую вакцину и не даст образоваться антителам, рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков.
Но оказывается, что в такой ситуации могут оказаться и те, кто считает, что имеет естественный иммунитет от коронавируса, поскольку переболел ковидом.
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Исследователи проверили образцы крови 72 человек с положительным результатом на COVID. Только у 46 из 72 человек обнаружились антитела.
- Мы полагаем, что главный показатель, будут антитела или нет — вирусная нагрузка носоглотки, — заявили авторы работы. — Пациенты с низкой вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в дыхательных путях с меньшей вероятностью будут иметь антитела.
Это не самое масштабное исследование, оно не является окончательным, но оно подтверждает, что защита от повторного заражения, которую вы могли бы получить, переболев COVID-19 в прошлом, вероятно, не стопроцентная, считают ученые.
- Есть и другие исследования, дающие аналогичные результаты, так что это не является чем-то удивительным. Это еще одно свидетельство того, что COVID-19 может заразить людей более одного раза. Так что мы думаем, вакцинация необходима, —
Он также отметил, что новые штаммы коронавируса, такие, как «дельта» и «мю», также могут обходить антитела.
Он считает, что единственный способ по-настоящему защитить себя — это сделать прививку, которая, по его словам, доказала, что спасает от госпитализаций и смертей, даже если заражение и произойдет.
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