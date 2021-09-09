После прививки не каждый счастливчик становится обладателем защищающих от заражения коронавирусом антител. Этому может быть несколько причин. Например, одна из малоизвестных — пациент мог перед вакцинацией перенести заражение двумя серотипами аденовирусов, который входят в состав вакцины: 26-м или 5-м, проще говоря — перенести ОРВИ. Тогда организм просто заблокирует попадающую вакцину и не даст образоваться антителам, рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков.

Но оказывается, что в такой ситуации могут оказаться и те, кто считает, что имеет естественный иммунитет от коронавируса, поскольку переболел ковидом.