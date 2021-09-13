Петербургский генетик Олег Глотов, изучая проблемы старения, решил исследовать гены, которые отвечают за экономное расходование энергии. Тогда и пришла мысль о блокадниках. Если эти люди смогли выжить в тяжелейших условиях, то их организм обладает некими уникальными свойствами, предположил ученый. Так была выдвинута гипотеза, что они выжили во многом благодаря тому, что их метаболизм был настроен на медленный расход энергии. Иными словами, люди смогли пережить тот страшный голод, потому что все, что они съедали, было максимально использовано организмом.

Были исследованы две группы генов. Те, что отвечают за метаболизм углеводов и липидов, — это особые гены-регуляторы, от которых зависит работа огромного количества других генов. Они могут, например, переключать метаболизм с потребления углеводов на потребление жиров и обратно. И вторая группа — те, что находятся в митохондриях (энергетических станциях клеток) и могут замедлять или ускорять расход энергии.

Группа Олега Глотова продолжает свои исследования «блокадного гена» — главным образом благодаря собственной инициативе и на личные средства. Ученые планируют просеквенировать гены 150 блокадников.

- Будем как и в предыдущих исследованиях проводить сравнительный анализ генов блокадников — только в этот раз не по 10 генам, а по 4 тысячам, — говорит Олег Глотов. — Благодаря такому количеству генов, мы сможем исследовать намного больше «мишеней» — грубо говоря, если раньше мы анализировали одно место в гене, то теперь мы исследуем не только 4 тысячи генов, но и все места внутри гена. А этих мест может быть десятки тысяч.

По словам Глотова, исследование поможет прояснить популярную теорию о продолжительности жизни с помощью ограничения калорийности питания.

- Считается, что люди с условно замедленным метаболизмом должны дольше жить. Результаты нашего исследования может косвенно эту теорию подтвердить. Это немного условно, мы не можем однозначно сказать, что это именно так, потому что в блокаду было не «ограничение калорийности», а самый настоящий голод. Это две разные вещи. Но вывод напрашивается пока такой — человек с замедленным метаболизмом выжил, несмотря на страшный стресс.