Полное голодание больше 72 часов уже считается длительным и вызывает целый ряд перестроек в организме — изменяется обмен веществ, перестраиваются ткани мозга, печени, почек, жировой ткани, сердца, скелетных мышц. Более длительное голодание приводит к глубоким метаболическим и гомеостатическим изменениям в организме как во время голодания, так и после него. Например, дети, оказавшиеся в блокированном Ленинграде в возрасте 2-3 лет, переставали ходить, говорить, а многие — даже улыбаться.
Лидия Хорошинина
Геронтология
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Санкт-петербургской медицинской академии последипломного образования (СПб МАПО), врач высшей квалификации (терапевт, гериатр, гастроэнтеролог)
Дети блокадников умирали раньше и чаще своих «неблокадных» сверстников
Петербургский геронтолог Лидия Хорошинина более 20 лет изучает состояние здоровья детей, переживших блокаду Ленинграда.
- Те дети, которые очень пострадали во время блокады Ленинграда (но выжили), повзрослев, часто умирали намного раньше своих сверстников, — рассказывает она. — И даже оставшиеся в живых, имели состояние здоровья много хуже своих ровесников, избежавших в детстве условий жизни в блокированном Ленинграде. У женщин, бывших малолетних жителей блокированного Ленинграда, чаще было выраженное ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет. У мужчин раннее развитие и тяжелое течение атеросклероза, инфаркты миокарда, инсульты, желчекаменная болезнь и у многих — поражение почек.
По словам Хорошининой, блокада Ленинграда имела отдаленное негативное влияние: ставшие взрослыми, бывшие девочки и мальчики осажденного города, умирали раньше и чаще, чем их сверстники, избежавшие подобных условий жизни.
Первыми погибли младенцы и взрослые мужчины
- Клиническим проявлением несостоявшейся компенсации между недостаточным поступлением пищевых веществ в организм и потребностью в них является алиментарная (т.е. возникшая из-за отсутствия пищи) дистрофия, угрожающая жизни человека, — рассказывает профессор Лидия Хорошинина. — Алиментарная дистрофия имеет три стадии — легкая (амбулаторная), среднетяжелая (стационарная, то есть обязательная госпитализация человека) и тяжелая или необратимая стадия.
Во время блокады Ленинграда первыми стали вымирать дети до года и взрослые мужчины и только затем — женщины.
По данным архивных источников, в довоенное время на 100 умерших женщин приходилось 124 умерших мужчины, а в 1941 году на 100 умерших женщин приходилось 184,6 мужчин. Максимальное количество регистраций смерти детей до 1 года жизни приходилось на январь 1942 года, максимальное количество регистрации смерти взрослых горожан отмечено в феврале 1942 года (данные архивных источников)
По сравнению с довоенным временем, во время блокады снизилось количество инфекционных заболеваний, число случаев ревматизма, злокачественных новообразований, болезней органов пищеварения, в том числе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезней органов пищеварения. На их место пришли авитаминозы и алиментарная дистрофия. Увеличилось число случаев пневмонии и других заболеваний легких. У многих женщин детородного возраста исчезли месячные. Во время блокады Ленинграда резко увеличилось количество горожан больных туберкулезом, причем тяжелого течения: в 1942 году число больных, госпитализированных с этим заболеванием, было в 4 раза большим, чем в 1940 году.
Почему исчезли «мирные» диагнозы
Поразительный факт — как только началась блокада, исчезли многие диагнозы мирного времени: аппендицит и язва желудка, заметно реже встречались такие заболевания, как инфаркт миокарда, сахарный диабет, тиреотоксикоз. Знаменитый хирург Федор Углов вспоминал:
«Едва началась война, я словно бы забыл про все свои в общем-то не пустячные недомогания и стал есть грубую пищу таких сомнительных качеств, что в иное время тут же обязательно бы слег. А теперь — куда что делось! И позвоночник не напоминал о себе до окончания войны».
Какие механизмы тут работают?
- На этот счет есть несколько точек зрения, — говорит Лидия Хорошинина. — Мне больше нравится регуляторная теория. Во-первых, от голода вымерли слабые, то есть младенцы и взрослые мужчины. У оставшихся людей адаптационные механизмы были направлены исключительно на выживание: ни энергия, ни строительный материал не расходовались на излишние функции, такие как репродуктивная способность (нет месячных у женщин, нет сперматогенеза у мужчин), синтез аутоантител (нет места иммунной мимикрии, значит нет и соответствующих заболеваний, например, ревматизма), только нервная ткань потребляла для своих нужд глюкозу, да и то в два раза меньше. Во-вторых, на фоне алиментарной дистрофии изменилось клиническое течение многих заболеваний, в городе гражданских врачей не хватало, ну, кто и как будет ставить правильные диагнозы?
Лечебное голодание. Какие будут отдаленные последствия?
- Голоданием лечат артериальную гипертензию, бронхиальную астму, — рассказывает Лидия Хорошилина. — Вопрос в отдаленных последствиях такого лечебного голодания. Яркий пример — артериальная гипертензия. Во время блокады Ленинграда было мало больных с артериальной гипертензией, но уже в 1944 году их количество резко увеличилось и даже появился термин «блокадная артериальная гипертензия». Есть научные работы, которые доказывают, что отдаленные последствия длительного голодания взрослых людей приводят со временем к развитию жирового перерождения печени, возникновению остеопороза. Мои многолетние исследования о голодании детей и подростков свидетельствуют о частом будущем развитии у таких уже взрослых людей сахарного диабета, артериальной гипертензии, раннего и осложненного течения атеросклероза, о поражении почек. По моему мнению, не надо заигрываться с таким мощным стрессорным воздействием на организм как длительное голодание, особенно у детей и подростков.
Голод сказывается через поколение
Изучая несколько сот семей блокадников, Лидия Хорошинина нашла одну неожиданную особенность — оказалось, что внуки блокадников в большей степени страдают хроническими заболеваниями.
- Состояние здоровья детей блокадников ничем не отличалось от состояния здоровья детей у их сверстников, избежавших жизни в блокированном Ленинграде, а вот внуки, рожденные в семьях блокадников, достоверно чаще имели установленные хронические заболевания, чем внуки, рожденные в семьях «неблокадников». Аналогичные данные получили ученые, изучавшие последствия голода в Голландии в конце Второй мировой войны.
По-моему мнению, видимо, пострадали будущие внуки голодавших в блокаду девочек (в силу биологических особенностей развития женского организма на этапе внутриутробного развития).
Но, к сожалению, в силу известных эпидемических обстоятельств, все научные работы на эту тему остановлены из-за невозможного массового доступа ни к больным, ни к здоровым пожилым людям.
Олег Глотов
Ведущий научный сотрудник СПбГУ, руководитель лаборатории генетики городской больницы № 40, кандидат биологических наук
Петербургский генетик Олег Глотов, изучая проблемы старения, решил исследовать гены, которые отвечают за экономное расходование энергии. Тогда и пришла мысль о блокадниках. Если эти люди смогли выжить в тяжелейших условиях, то их организм обладает некими уникальными свойствами, предположил ученый. Так была выдвинута гипотеза, что они выжили во многом благодаря тому, что их метаболизм был настроен на медленный расход энергии. Иными словами, люди смогли пережить тот страшный голод, потому что все, что они съедали, было максимально использовано организмом.
Были исследованы две группы генов. Те, что отвечают за метаболизм углеводов и липидов, — это особые гены-регуляторы, от которых зависит работа огромного количества других генов. Они могут, например, переключать метаболизм с потребления углеводов на потребление жиров и обратно. И вторая группа — те, что находятся в митохондриях (энергетических станциях клеток) и могут замедлять или ускорять расход энергии.
Группа Олега Глотова продолжает свои исследования «блокадного гена» — главным образом благодаря собственной инициативе и на личные средства. Ученые планируют просеквенировать гены 150 блокадников.
- Будем как и в предыдущих исследованиях проводить сравнительный анализ генов блокадников — только в этот раз не по 10 генам, а по 4 тысячам, — говорит Олег Глотов. — Благодаря такому количеству генов, мы сможем исследовать намного больше «мишеней» — грубо говоря, если раньше мы анализировали одно место в гене, то теперь мы исследуем не только 4 тысячи генов, но и все места внутри гена. А этих мест может быть десятки тысяч.
По словам Глотова, исследование поможет прояснить популярную теорию о продолжительности жизни с помощью ограничения калорийности питания.
- Считается, что люди с условно замедленным метаболизмом должны дольше жить. Результаты нашего исследования может косвенно эту теорию подтвердить. Это немного условно, мы не можем однозначно сказать, что это именно так, потому что в блокаду было не «ограничение калорийности», а самый настоящий голод. Это две разные вещи. Но вывод напрашивается пока такой — человек с замедленным метаболизмом выжил, несмотря на страшный стресс.
Жертвы голодных 90-х
Голод 90-х, конечно, не сопоставить по тяжести и масштабам потерь с ленинградской блокадой, но ученые считают, что поколение 90-х, пережившие карточную систему и дефицит самых элементарных продуктов, впоследствии тоже испытали серьезные проблемы со здоровьем.
- В своей книге («Голодание в детстве как причина болезней в старости. На примере малолетних жителей блокированного Ленинграда», — Прим. Ред.), изданной еще в 2002 году, я говорила, что через 20-30 лет после этих 90-х годов, голодных для большинства россиян, у нас в стране резко увеличится число больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, — рассказывает профессор Лилия Хорошинина. — Посмотрите статистические данные. Мы сейчас на порядок опережаем показатели заболеваемости по сердечно-сосудистым заболеваниям, например, по сравнению с Францией.
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