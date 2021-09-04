Как сообщают исследователи, данные, представленные на графике подтверждают выраженный эффект вакцинации от коронавируса по предотвращению госпитализации, связанной с заболеванием COVID-19.

- Показана частота госпитализаций полностью вакцинированного населения в обеих возрастных группах и в разные моменты времени (то есть на фоне общего низкого и высокого числа случаев COVID- 19), — говорится в исследовании. — Среди попавших в больницу вакцинированных значительно меньше, чем среди невакцинированных. Больше госпитализируют тех, кому больше 60 лет, чем людей из возрастной группы 18-59 лет.

Уточняется, что ученые считают привитыми тех, кто получил не менее двух доз вакцины COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одну дозу вакцины Johnson & Johnson.