Очень показательный график
По оси Y показано количество госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч жителей, по оси X — календарные недели.
Сплошные линии — привитые,
пунктирные — непривитые,
серым — люди старше 60 лет,
синим — от 18 до 59.
Как сообщают исследователи, данные, представленные на графике подтверждают выраженный эффект вакцинации от коронавируса по предотвращению госпитализации, связанной с заболеванием COVID-19.
- Показана частота госпитализаций полностью вакцинированного населения в обеих возрастных группах и в разные моменты времени (то есть на фоне общего низкого и высокого числа случаев COVID- 19), — говорится в исследовании. — Среди попавших в больницу вакцинированных значительно меньше, чем среди невакцинированных. Больше госпитализируют тех, кому больше 60 лет, чем людей из возрастной группы 18-59 лет.
Уточняется, что ученые считают привитыми тех, кто получил не менее двух доз вакцины COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одну дозу вакцины Johnson & Johnson.
В Институте Коха также
Предполагалось привить как минимум 85% среди группы населения в возрасте от 12 до 59 лет и 90% в группе старше 60 лет, чтобы избежать четвертой волны пандемии.
Ранее ученые из Ирана доказали связь между уровнем витамина D и тяжестью течения COVID-19. Также на исход новой коронавирусной инфекции влияли уровень кальция, фосфора и альбумина. В исследовании приняли участие 508 пациентов больницы Масих Данешвари.
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