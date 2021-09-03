В НИИ Склифосовского обратилась 61-летняя пациентка — ее на протяжении нескольких лет мучили сильные боли в левой половине тела, руки и ноги не слушались. В 2012 году у нее был геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной мозг), которое в дальнейшем и дало такое осложнение.
«Кровоизлияние произошло в одной из частей головного мозга — в области таламуса, которое нарушило не только двигательные функции, но и систему контроля за болевыми ощущениями. Такие повреждения мозга обычно не восстанавливаются, а вид боли называется таламическим болевым синдромом, и он не поддается медикаментозному лечению», —
Чтобы избавить женщину от боли, врачам нужно было разрушить маленький участок мозговой ткани. Подобные вмешательства считаются очень сложными, поэтому выполняются крайне редко — только в тех случаях, когда помочь пациенту иначе уже невозможно.
Операция прошла успешно, женщина стала чувствовать себя лучше. Но из-за индивидуальных особенностей болезни боль не исчезла совсем, лишь немного утихла. Женщине требовалась еще одна операция.
Врачи провели консилиум и решили применить одну из самых сложных и эффективных методик — стереотаксическое воздействие на гипофиз. При помощи «Гамма-ножа» специалисты прооперировали самый важный и самый маленький отдел головного мозга, который отвечает за функцию работы всей нервной системы и многих гормонов в организме человека. Такие операции делают крайне редко — всего в мире проведено около 50 гипофизэктомий на «Гамма-ноже».
Все закончилось крайне удачно: пациентка идет на поправку, чувствует себя хорошо. Ее больше не беспокоит боль. Сейчас женщина принимает необходимые препараты, чтобы завершить курс лечения.
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