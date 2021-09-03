В НИИ Склифосовского обратилась 61-летняя пациентка — ее на протяжении нескольких лет мучили сильные боли в левой половине тела, руки и ноги не слушались. В 2012 году у нее был геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной мозг), которое в дальнейшем и дало такое осложнение.

«Кровоизлияние произошло в одной из частей головного мозга — в области таламуса, которое нарушило не только двигательные функции, но и систему контроля за болевыми ощущениями. Такие повреждения мозга обычно не восстанавливаются, а вид боли называется таламическим болевым синдромом, и он не поддается медикаментозному лечению», — рассказал врач-нейрохирург Вячеслав Рак.

Чтобы избавить женщину от боли, врачам нужно было разрушить маленький участок мозговой ткани. Подобные вмешательства считаются очень сложными, поэтому выполняются крайне редко — только в тех случаях, когда помочь пациенту иначе уже невозможно.