Когда на лице появляются первые морщинки, контур становится не таким четким, а вид — не таким свежим, то почти каждая женщина задумывается о походе к косметологу. Специалист может предложить самые разнообразные процедуры, о которых вы и не знали ранее. Но что-то из списка будет знакомым и понятным. Например, ботокс. Об уколах красоты пишут во всех социальных сетях, наверное, это одна из самых популярных процедур: разглаживает морщинки, «натягивает» кожу, а также способен избавить от лишней потливости (в таком случае вас уколют в подмышки, ладони или стопы).

Но у ботокса есть не только косметический эффект. Ученые из разных стран установили: уколы красоты помогают бороться с депрессией (пример одного из исследований можно посмотреть здесь ). Об одном из последний экспериментов в своем Instagram рассказала биолог Анча Баранова.