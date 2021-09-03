Когда на лице появляются первые морщинки, контур становится не таким четким, а вид — не таким свежим, то почти каждая женщина задумывается о походе к косметологу. Специалист может предложить самые разнообразные процедуры, о которых вы и не знали ранее. Но что-то из списка будет знакомым и понятным. Например, ботокс. Об уколах красоты пишут во всех социальных сетях, наверное, это одна из самых популярных процедур: разглаживает морщинки, «натягивает» кожу, а также способен избавить от лишней потливости (в таком случае вас уколют в подмышки, ладони или стопы).
Но у ботокса есть не только косметический эффект. Ученые из разных стран установили: уколы красоты помогают бороться с депрессией (пример одного из исследований можно
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«Косметологи в союзе с психиатрами провели испытания. Да-да, самые настоящие — рандимизиованные, многоцентровые, плацебо- контролируемые — и показали, что уколы красоты помогают бороться с депрессией! Причем провели они не одно такое исследование, а целых пять, а значит наскребли на целый мета-анализ. Доказательства, говорят, самого наивысшего качества», — написала профессор.
Эксперимент проходил так: 225 женщин с диагностированной депрессией получили укол ботокса или укол плацебо. Всего доз было две — одна побольше (50 единиц), а вторая — поменьше (30). Перед уколами, а также через три, шесть, девять (и так далее) дней после ботокса их состояние оценивали по специальным стандартизированным опросникам. Последний раз испытуемых опрашивали на 24 неделе.
Пациентки, которым вкололи ботокс, отмечали улучшение самочувствия, поднятие настроения. Их психологическое состояние значительно улучшилось. Интересно, что сработала почему-то только доза поменьше (30 единиц). Почему так? Пока это большая фармакологическая загадка.
Были и другие исследования, у них тоже переменный исход. Поэтому и понадобился мета-анализ, который сыграл роль третьего судьи. «Вердикт 2021 года — положительный. Видимо, разглаженные морщины и правда посылают в мозг сигналы, что хмуриться не о чем», — шутит Анча Баранова.
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