«Желудок — это своеобразный „мешок“, который состоит из нескольких слоев мышц, которые сокращаясь под действием нервных импульсов, осуществляют моторику желудка. Все что мы съели за один прием пищи временно „складируется“ в желудке, перемешивается с желудочным соком, частично перетирается благодаря сокращениям стенок желудка и потом небольшими порциями поступает в следующий отдел ЖКТ-двенадцатиперстную кишку, — рассказала врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина. — Желудок, как и другие полые органы ЖКТ (пищевод, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка) имеет большое количество нервных окончаний, которые регулируют работу органа».