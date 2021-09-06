Даниэла Пургина
Гастроэнтерология
детский и взрослый врач-гастроэнтеролог Lahta Clinic, аспирант лаборатории эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера».www.instagram.com/doctor.purgina/
«Желудок — это своеобразный „мешок“, который состоит из нескольких слоев мышц, которые сокращаясь под действием нервных импульсов, осуществляют моторику желудка. Все что мы съели за один прием пищи временно „складируется“ в желудке, перемешивается с желудочным соком, частично перетирается благодаря сокращениям стенок желудка и потом небольшими порциями поступает в следующий отдел ЖКТ-двенадцатиперстную кишку, — рассказала врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина. — Желудок, как и другие полые органы ЖКТ (пищевод, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка) имеет большое количество нервных окончаний, которые регулируют работу органа».
По словам врача, вегетативная нервная система контролирует моторику ЖКТ, приспосабливая ее к нуждам организма (пример — снижение моторики и секреции ЖКТ при стрессе) и координируя между собой деятельность разных отделов пищеварительного тракта (пример — желудочно-толстокишечный рефлекс: позыв к дефекации после приема пищи). И вот нарушение нервной регуляции работы желудка приводит к возникновению чувства тяжести.
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Этот симптом наиболее характерен для двух заболеваний: функциональная диспепсия и гастропарез.
Что такое функциональная диспепсия
Функциональная диспепсия — это нарушение моторики желудка. Характеризуется следующими симптомами:
чувство переполнения желудка после обычного приема пищи
вздутие в эпигастрии после приема пищи
чувство раннего насыщения
чрезмерная отрыжка
тошнота, чувство жжения в эпигастрии и боль
Это распространенное заболевание, которым страдают до 24% населения в развитых странах. Чаще встречается у женщин.
Что такое гастропарез
Гастропарез — это синдром объективного замедленного опорожнения желудка от твердых веществ при отсутствии механической непроходимости. Если совсем просто, то это состояние, когда желудок и еда в нем «стоит» во всех смыслах этого слова.
Гастропарез встречается гораздо реже, чем функциональная диспепсия, а симптомы гораздо выраженные.
Причинами функциональной диспепсии может быть наследственный фактор, перенесенные инфекционные заболевания, курение, употребление алкоголя, бессонница, диета с высоким содержанием жиров, депрессия и тревога, прием некоторых лекарственных препаратов.
С причинами появления гастропареза все намного сложнее. Выделяют шесть видов причин этого заболевания, рассказывает врач.
«Идиопатический гастропарез» — выраженное замедление эвакуации содержимого из желудка есть, а причин для этого нет. Вот просто стал желудок работать медленно, и все.
Сахарный диабет: 1-5 % пациентов с СД1 и СД2, более пяти лет страдающие сахарным диабетом, могут иметь симптомы гастропареза.
Вирусные заболевания.
Лекарственные препараты могут замедлять опорожнение желудка.
Операции на грудной клетке и желудке, при которых был поврежден блуждающий нерв.
Симптомы гастропареза могут могут проявлением психических заболеваний (например, депрессии или тревожного невроза), классических расстройств пищевого поведения, психогенной рвоты или побочного эффекта психотропных препаратов.
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