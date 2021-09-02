Как говорят врачи, пока клиника на Костюшко единственная из городских стационаров, кто использует инновационную методику. На сегодня всего выполнили 5 таких операций. К примеру, одной из пациенток стала 28-летняя женщина, сломавшая 5 грудных позвонков во время водного аттракциона — катания на банане. Женщине требовалась срочная операция — фиксация поврежденного отдела позвоночника многоопорной металлоконструкцией.

По словам заведующего 1-ым нейрохирургическим отделением Дмитрия Монашенко, после таких операций восстановительный этап проходит намного быстрее и легче. Если после традиционного вмешательства требуется около двух недель постельного режима, то после нового пациента могут выписать домой уже на третьи сутки.

В среднем за год нейрохирургическая служба 26-й больницы выполняет более 50 хирургических вмешательств по поводу травм позвоночника. По словам Дмитрия Монашенко, чаще всего петербуржцы ломают позвоночник при падении с высоты, в том числе на отдыхе — с дерева или какой-нибудь скалы, при ДТП. А зимой поступает много любителей ватрушек.

«На ватрушках получают страшные переломы», — говорит врач.