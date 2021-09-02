Новые данные Индекса качества воздуха (AQLI) показали , что если глобальное загрязнение воздуха не снизить до рекомендованных ВОЗ показателей, жители планеты в среднем могут потерять 2,2 года своей жизни, а в особо грязных районах — 5 лет и более. По мнению американских исследователей, загрязненный воздух влияет на продолжительность жизни более разрушительно, чем туберкулез, ВИЧ / СПИД, курение и даже война.

Качество воздуха оценивалось по среднегодовой концентрации в нем взвешенных частиц. По данным исследования, хуже всего дела обстоят в Индии, где 480 млн человек дышат самым грязным в мире воздухом — там концентрация частиц составляла 70,3 мкг / м³. Это в 7 раз выше норматива Всемирной организации здравоохранения (10 мкг / м³). Если бы его удалось достигнуть, то жители Индии смогли бы увеличить среднюю продолжительность жизни на 5,9 лет, а в самых грязных штатах — Уттар-Прадеше и Дели на 9,5-9,7 лет соответственно.

В соседнем Бангладеш второй в мире по величине показатель концентрации взвешенных частиц (65,5 мкг / м³), третьим идет Непал (61,2 мкг / м³). Четвертое место у Пакистана, где грязный воздух сокращает среднюю продолжительность жизни на 3,9 года по сравнению с тем, что было бы при соблюдении рекомендаций ВОЗ.

В Юго-Восточной Азии грязный воздух угрожает здоровью жителей таких мегаполисов, как Бангкок, Хошимин, Джакарта. Как считают исследователи, меры по очищение воздуха могут добавить к их жизни 2-5 лет. В то же время в Центральной и Западной Африке средний житель подвергается воздействию взвешенных частиц, которые вдвое превышают нормативы ВОЗ. Если такие уровни сохранятся, средняя продолжительность жизни в этих регионах будет на 2,1 года меньше.

В докладе также отмечаются успехи Китая, которые смог в короткие сроки добиться серьезной очистки воздуха от взвешенных частиц — за 6 лет страна снизила показатель загрязнения на 29%, на что США и Европе потребовалось несколько десятилетий. В результате таких мер китайцы прибавили к жизни около 1,5 года.