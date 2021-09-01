Российские генетики разрабатывают лекарство от ВИЧ, принтер ДНК и оживляют мумию

Сентябрь этого года объявили месяцем генетики в России. Генетика — одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений. Над биологическими, медицинскими, фармакологическими задачами работают сразу несколько институтов.

В Курчатовском институте сейчас создается Национальная база генетической информации. Это генетический банк бактерий, простейших, животных, растений, людей, древних останков (палеогенетика). А еще в лаборатории геномики «Курчатовского института» исследуют древнюю ДНК людей. Один из самых ярких проектов — расшифровка ДНК древнеегипетской мумии из коллекции Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

- Использовалась позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией, мумию «распеленали» и увидели все подробности скелета человека, — рассказали в пресс-службе организации «Национальные приоритеты». — А благодаря химическому анализу и 3D моделированию установили пол, образ жизни, характер труда и внешность, которая была у мумии при жизни.