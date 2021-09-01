Российские генетики разрабатывают лекарство от ВИЧ, принтер ДНК и оживляют мумию

Сентябрь этого года объявили месяцем генетики в России. Генетика — одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений. Над биологическими, медицинскими, фармакологическими задачами работают сразу несколько институтов.
В Курчатовском институте сейчас создается Национальная база генетической информации. Это генетический банк бактерий, простейших, животных, растений, людей, древних останков (палеогенетика). А еще в лаборатории геномики «Курчатовского института» исследуют древнюю ДНК людей. Один из самых ярких проектов — расшифровка ДНК древнеегипетской мумии из коллекции Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
- Использовалась позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией, мумию «распеленали» и увидели все подробности скелета человека, — рассказали в пресс-службе организации «Национальные приоритеты». — А благодаря химическому анализу и 3D моделированию установили пол, образ жизни, характер труда и внешность, которая была у мумии при жизни.
Также в Курчатовском геномном центре расшифровали и систематизировали информацию о новой коронавирусной инфекции и ее мутациях. Теперь эти данные можно использовать, чтобы отслеживать движение вируса, его особенности для различных регионов.
В Центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора при участии «Вектора» и НИИ эпидемиологии разрабатывают генотерапевтические препараты, которые повысят устойчивость клеток иммунной системы к ВИЧ. Препараты тестируют на специальных гуманизированных мышах. Их клетки, ткани, органы и гены копируют человеческие.
В Томском государственном университете работают над принтером, который будет печатать олигонуклеотиды — короткие участки ДНК. Их собираются использовать для сборки известных генов и новых последовательностей.
- ДНК-принтер способен привести к изменениям в медицине, фармацевтике, химической промышленности, — говорят в организации «Национальные приоритеты».
В Белгородском аграрном университете имени В.Я. Горина разрабатывают революционный сахарозаменитель «сладкие белки». Его получают из тропических фруктов. У заменителя несколько преимуществ — он натуральный и обладает высоким уровнем сладости по сравнению с сахарозой.
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